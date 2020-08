Comunicado do Business Wire :City of Tampere

Um concurso internacional de arquitetura foi lançado no centro histórico da cidade de Tampere. Os concorrentes do concurso irão projetar um novo prédio para o Museu de Arte Sara Hildén. Os prédios da antiga fábrica na área, bem como o ambiente cultural, oferecem um cenário interessante para a competição. Com cerca de 370.000 habitantes, Tampere, em constante crescimento, é a maior cidade do interior dos países nórdicos. Se os municípios próximos forem incluídos, Tampere é a segunda maior região urbana da Finlândia.

O concurso de arquitetura vai de 31 de agosto a 2 de dezembro de 2020. Os resultados serão publicados no início de 2021.

O Museu de Arte Sara Hildén e sua coleção de arte de destaque internacional são uma importante atração em Tampere. O novo local em uma área historicamente notável melhora a acessibilidade do museu e oferece ao público novas experiências. Em comparação com o prédio atual, o novo será significativamente maior e terá uma tecnologia de museu mais moderna, tornando possível exibir tanto a coleção permanente em crescimento quanto exposições temporárias ao mesmo tempo.

"Os competidores deverão projetar um prédio de alta qualidade que reconheça a estrutura da cidade ao redor bem como as valiosas áreas verdes e culturais. As proposições devem ser viáveis quanto à vida útil, funcionalidade e do ponto de vista técnico-econômico", enfatizou o Vice-Prefeito Jaakko Stenhäll.

A Mutual Pension Insurance Company Varma é a proprietária e incorporadora dos prédios da área de Finlayson.

"O novo museu dará suporte à atratividade e vitalidade da parte oeste do centro da cidade além de fortalecer os recursos culturais e de lazer, bem como a concentração de empregos na área. Estamos ansiosos para ver as propostas dos competidores", disse Kai Niinimäki, Gerente de Imóveis da Varma.

Varma, a Fundação Sara Hildén e a cidade de Tampere estão organizando o concurso de arquitetura em cooperação com a Associação Finlandesa de Arquitetos, segundo as regras do concurso da associação.

Tampere é uma cidade universitária e um atraente centro de tecnologia, comércio e cultura na Finlândia. Tampere está atualmente se candidatando a ser a Capital Europeia da Cultura em 2026.

Site da competição:www.sarahildenkilpailu.fi

O Museu de Arte Sara Hildén: www.tampere.fi/sarahilden

