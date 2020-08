Covid: Canadá fecha acordo prévio com Novavax por 76 milhões de doses de vacina

A farmacêutica Novavax informou nesta segunda-feira, 31, que fechou acordo preliminar com o governo do Canadá para fornecer ao país até 76 milhões de doses de sua potencial vacina contra o novo coronavírus. Pelo negócio, as compras podem ser oficializadas no segundo trimestre de 2021. Uma das líderes na corrida global por um imunizador eficaz, a empresa já está em estágio avançado das pesquisas, cuja fase 2 começou este mês nos Estados Unidos e na Austrália. Com a notícia, a ação da Novavax avançava 3,13% na Nasdaq, às 11h14 (em Brasília).