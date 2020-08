Turquia acusa a Grécia de armar uma ilha desmilitarizada

A Turquia acusou, nesta segunda-feira (31), a Grécia de atos de "pirataria" ao tentar "armar" uma ilha desmilitarizada localizada perto do litoral turco, cujo status alimenta as tensões atuais no Mediterrâneo Oriental.

Em um contexto de escalada entre Turquia e Grécia, a divulgação de fotos da AFP na semana passada que mostram militares gregos chegando à ilha grega de Kastellorizo, a dois km do litoral turco, gerou indignação em Ancara.

"As iniciativas gregas para armar Meis [nome turco de Kastellorizo] são um novo exemplo de pirataria", disse hoje Omer Celik, o porta-voz do partido conservador islâmico AKP, do presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Levar armas para o litoral turco é um absurdo", escreveu no Twitter.

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores turco chamou a chegada de militares gregos em Kastellorizo de "provocação" e denunciou a violação de seu status de ilha desmilitarizada, estabelecido por um tratado de 1947.

"Rejeitamos as tentativas ilegítimas para modificar o status desta ilha", declarou o ministério em um comunicado.

Na sexta-feira, a AFP publicou algumas fotos mostrando a chegada de militares gregos armados em Kastellorizo, imagens que foram amplamente divulgadas pela mídia turca.

Segundo uma autoridade grega, vários militares já estavam presentes na ilha antes dessa data e a chegada de soldados na sexta-feira faz parte de uma rotação de militares.

A ilha de Kastellorizo é um dos principais pontos de discórdia entre Turquia e Grécia em sua disputa pela distribuição das imensas reservas de gás descobertas nos últimos anos no Mediterrâneo Oriental.

Atenas afirma ter o direito de explorar os recursos naturais ao redor desta ilha. Mas Ancara nega e considera que isso deixaria a Turquia sem dezenas de milhares de km2 de mar e a "prenderia no interior de seu litoral".