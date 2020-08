Comunicado do Business Wire :Tommy Hilfiger

A Tommy Hilfiger, propriedade da PVH Corp. [NYSE:PVH], anunciou o "Make it possible", uma abordagem ousada para a sustentabilidade ambiental e social que reforça o compromisso da organização para criar moda que "Wastes Nothing and Welcome All" (não desperdiça nada e dá as boas-vindas a tudo). Com o Make it possible, a Tommy Hilfiger está se comprometendo com 24 metas ambiciosas centradas na circularidade e inclusão, delineadas em quatro pilares até 2030:

-- "Circle Round": Fazer com que os produtos sejam totalmente circulares e parte de um ciclo sustentável.

-- "Made for Life": Operar com sensibilidade aos limites planetários; por exemplo, nas áreas de mudança climática, uso do solo, água doce e poluição química, desde o que compramos até onde vendemos.

-- "Everyone Welcome": Ser uma marca que funciona para todos os fãs da TOMMY - sempre inclusiva, totalmente acessível.

-- "Opportunity for All": Criar igualdade de acesso às oportunidades - sem barreiras para o sucesso na Tommy Hilfiger.

O programa da Tommy Hilfiger é impulsionado pela estratégia "Forward Fashion" da PVH Corp, um conjunto de 15 prioridades destinadas a reduzir os impactos negativos a zero, aumentar os impactos positivos a 100% e melhorar mais de 1 milhão de vidas em toda a cadeia de valor da empresa.

"Abri minha primeira loja, People's Place, em 1969, na minha cidade natal, Elmira [cidade localizada no estado de Nova York, EUA], para que pessoas de todas as origens pudessem se reunir e compartilhar experiências emocionantes da cultura pop", disse Tommy Hilfiger. "Assim como nossa marca evoluiu ao longo dos anos, impulsionada por esse espírito inclusivo, também evoluiu nosso compromisso com a sustentabilidade social e ambiental. Com o Make it possible, iremos ainda mais longe com o nosso compromisso. Estamos trabalhando em direção à nossa visão, com toda a organização focada nela e, embora ainda não estejamos lá, vamos chegar."

"Nestes tempos de crise de saúde, humana, ambiental e econômica, compartilhamos a responsabilidade de encontrar soluções inovadoras que irão encorajar a inclusão e construir um futuro mais circular", disse Martijn Hagman, CEO da Tommy Hilfiger Global e PVH Europe. "É da nossa natureza impulsionar a mudança, mesmo nos momentos mais desafiadores, por isso anunciamos nosso ambicioso programa de sustentabilidade Make it possible, que traça 24 metas até 2030. A Tommy Hilfiger tem um longo histórico de uma década na promoção de um futuro mais sustentável, incluindo processos pioneiros de denim de baixo impacto, defesa da gestão da água e criação de coleções mais inclusivas. O Make it possible é uma forma de trabalharmos juntos para dar uma contribuição significativa e duradoura para uma indústria da moda melhor."

O programa fixa o marco mais recente na jornada de sustentabilidade da Tommy Hilfiger. As principais realizações incluem o lançamento do Tommy Hilfiger Adaptive, projetado para fazer com que adultos e crianças com deficiência se vistam mais facilmente, e do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, um programa mundial destinado a apoiar startups e empresas em estágio de expansão desenvolvendo soluções que promovam a inclusão e sustentabilidade na moda. Mais recentemente, a Tommy Hilfiger lançou o programa "People's Place" para promover a representação das comunidades negras, indígenas e de cor (BIPOC) nas indústrias de moda e criativas. Até o momento, mais de 80% dos designers da Tommy Hilfiger foram formados em estratégias de design circular e, em 2019, 72% do algodão usado globalmente veio de fontes mais sustentáveis. Além disso, 2 milhões de peças de denim foram finalizadas com menor impacto, reduzindo o uso de água e energia. Cada coleção de temporada da TOMMY HILFIGER inclui estilos mais sustentáveis, como demonstram os estilos 50% mais sustentáveis planejados para a primavera de 2021, o dobro da primavera de 2020.

Reconhecendo que nenhuma empresa pode mudar o cenário da sustentabilidade sozinha, a Tommy Hilfiger, como parte da PVH Corp., juntou forças com parceiros da indústria ao assinar o The Fashion Pact em agosto de 2019, bem como ingressar nas iniciativas Ellen MacArthur Foundation Make Fashion Circular e Jeans Redesign. Nos últimos anos, a Tommy Hilfiger fez uma parceria com o WWF para abordar o risco da água em nossas localizações estratégicas da cadeia de abastecimento. Isso inclui formação em gestão de riscos hídricos para fornecedores e parques industriais na bacia do rio Taihu (China) e servir como parceiro fundador de um novo programa de gestão de água na bacia do rio Mekong (Vietnã).

A Tommy Hilfiger irá compartilhando seu progresso ao longo de sua jornada. Para obter mais informações sobre o "Make it possible" e uma visão geral completa das conquistas até o momento, acesse: http://sustainability.tommy.com.

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGERe TOMMY JEANS, a Tommy Hilfiger é um dos grupos de estilistas premium mais reconhecidos do mundo. Seu foco é projetar e comercializar roupas masculinas e femininas, roupas esportivas, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo robes e pijamas), calçados e acessórios de alta qualidade. Por meio de licenciados selecionados, a Tommy Hilfiger oferece produtos complementares de estilo de vida, como óculos, relógios, fragrâncias, roupas de banho, meias, pequenos artigos de couro, artigos para casa e bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANS é composta por jeans e calçados masculinos e femininos, acessórios e fragrâncias. As mercadorias sob as marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis para consumidores no mundo inteiro por meio de uma extensa rede de estabelecimentos comerciais TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS principais lojas especializadas e de departamento, varejistas on-line selecionados e em tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

A PVH é uma das empresas de moda e estilo de vida mais admiradas do mundo. Potenciamos marcas que potencializam a moda - para o bem. Nosso portfólio inclui marcas icônicas, como CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olgae Geoffrey Beene, bem como a True&Co.;, uma marca de roupas íntimas centrada no mercado digital. Comercializamos uma variedade de produtos sob essas e outras marcas de propriedade e licenciadas, conhecidas internacionalmente. A PVH possui mais de 40 mil associados operando em mais de 40 países e US$ 9,9 bilhões em receita anual. Esse é o nosso poder. Esse é o poder da PVH.

Tommy Hilfiger Baptiste Blanc Diretor, Communications and Earned Media Baptiste.Blanc@tommy.com +31 62904 2334

