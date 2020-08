As negociações entre União Europeia (UE) e Reino Unido sobre a futura relação pós-Brexit estão paralisadas devido à intransigência e abordagem irreal de Londres, afirmou o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

"As negociações não avançam devido à atitude intransigente e irreal do Reino Unido", afirmou o ministro em um discurso aos embaixadores franceses na Europa, ao lado do colega alemão Heiko Maas.

UE e Reino Unido trocam acusações pela falta de progressos nas negociações para alcançar um acordo sobre sua relação pós-Brexit, que deveria entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.

As negociações estão paralisadas pelas condições de concorrência (normas sociais, ambientais, fiscais e ajudas estatais). A UE se recusa a ter em suas portas um vizinho com uma economia sem regulamentação.

Além disso, persistem as divergências sobre a questão da pesca, essencial para muitos países europeus, sobretudo a França, enquanto o Reino Unido quer recuperar o controle sobre suas zonas pesqueiras.

O tempo é cada vez mais curto desde o divórcio em 31 de janeiro entre Reino Unido e UE. As partes devem concluir um acordo no mais tardar em outubro, para que os Parlamentos tenham tempo de ratificar o texto antes do fim do período de transição, e que entre em vigor em 1 de janeiro de 2021.