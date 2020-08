Estados Unidos se aproximam de 6 milhões de casos de covid-19

Estados Unidos registram quase seis milhões de casos do novo coronavírus, de acordo com um balanço publicado no domingo à noite pela Universidade Johns Hopkins.

A instituição, referência no balanço da pandemia e que faz um registro em tempo real, registra 5.993.668 infecções e 183.034 mortes nos Estados Unidos.

O balanço de pacientes recuperados é de 2.153.939, indicou a universidade de Baltimore, no estado de Maryland, nordeste do país.

Os Estados Unidos lideram a lista de países mais afetados do mundo pela pandemia em números absolutos, tanto em infecções como em óbitos.