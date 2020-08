Incêndio ameaça sítio arqueológico grego de Micenas

Um grande incêndio devastou uma área próxima ao sítio grego de Micenas, no sudeste da Grécia continental, neste domingo (30), e forçou os visitantes a evacuarem as ruínas da Idade do Bronze.

Segundo a imprensa grega, o incêndio começou perto do túmulo de Agamenon, o rei de Micenas, morto durante a Guerra de Troia.

As chamas se aproximaram das ruínas, mas a Brigada Anti-Incêndio informou que o museu do local não foi ameaçado.

O incêndio passou "por uma área do sítio arqueológico e queimou algumas ervas secas sem representar uma ameaça para o museu", relatou o comandante da Brigada Anti-Incêndio da região sul do Peloponeso, Thanassis Koliviras, em declarações à agência Athens News.

Para conter o fogo, os bombeiros contaram com o suporte de dois helicópteros e de quatro aviões.

Em um comunicado, o Ministério da Cultura disse que, segundo as primeiras informações, "o incêndio não causou danos às antiguidades", e que, mais adiante, "uma equipe de especialistas avaliará as consequências".

Micenas foi um dos principais centros da civilização humana no Mediterrâneo durante o segundo milênio antes da nossa era.

Todos os anos, a Grécia sofre vários incêndios no verão, devido às fortes rajadas de vento e a temperaturas que passam de 30ºC.