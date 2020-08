Trump viajará na terça-feira a Kenosha após protestos antirracistas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará na terça-feira a Kenosha, a cidade onde a polícia local deixou gravemente ferido o afro-americano Jacob Blake, anunciou a Casa Branca.

Trump visitará a cidade de Wisconsin, estado do Meio Oeste do país, para reuniões com funcionários responsávels pelo cumprimento da lei e "examinar os danos dos distúrbios recentes" nos protestos contra o racismo e a brutalidade policial, afirmou o porta-voz da Casa Brlanca, Judd Deere.

Blake recebeu pelo menos sete tiros nas costas diante de seus filhos, quando tentava entrar no carro, um ato que impulsionou os protestos iniciados em maio, após a morte por asfixia de George Floyd, um homem negro, depois que um policial branco ajoelhou em seu pescoço por vários minutos.

Deere não informou se Trump terá um encontro com a família de Blake, que sobreviveu aos tiros mas está paralisada da cintura para baixo.

Trump se refere aos manifestantes, que em sua maioria participaram em protestos pacíficos ao longo do país, como agitadores violentos, parte de uma retórica enraizada no respeito à lei e ordem e que integra sua campanha de reeleição.