Dezenas de manifestantes foram detidos neste domingo pelas forças de segurança em Belarus em um protesto convocado pela oposição, que não reconhece a reeleição do presidente Alexander Lukashenko.

A polícia, mobilizada no centro de Minsk com vários militares encapuzados e armados, tentava dispersar os manifestantes, reunidos pelo terceiro fim de semana consecutivo após as grandes manifestações dos dias 16 e 23 de agosto.