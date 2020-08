Democratas precisam pedir ajuda para controlar protestos em Portland, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou o Twitter neste domingo, 30, para criticar a maneira como os democratas administram os distúrbios que acontecem em Portland, no Estado do Oregon. A cidade, governada pelos democratas, foi palco ontem à noite de um protesto no qual houve confronto entre apoiadores de Trump e do movimento Black Lives Matter, e uma pessoa foi morta a tiros.



"Nossa grande Guarda Nacional poderia resolver esses problemas em menos de uma hora. As autoridades locais precisam pedir antes que seja tarde. O povo de Portland, e de outras cidades democratas, está enojado com Schumer [líder da Minoria no Senado], Pelosi [presidente da Câmara dos Representantes] e seus 'líderes locais'. Eles querem lei e ordem!", escreveu Trump.



De acordo com a polícia de Portland, ainda não está claro se a morte está diretamente ligada ao confronto entre apoiadores de Trump e do movimento Black Lives Matter. A cidade vem sendo palco de protestos por mais de três meses, desde o assassinato de George Floyd por um policial em Minneapolis.



Ao visitar a cidade de Orange, no Texas, neste sábado, 29, Trump já havia acusado o prefeito de Portland de "não saber o que fazer" sobre os protestos. O presidente vistoriava os danos causados pelo furacão Laura.