Nike anuncia fim da parceria de 15 anos com Neymar

A empresa de produtos esportivos Nike anunciou neste sábado (29) o fim da parceria com Neymar, encerrando um de seus acordos de patrocínio mais importantes, uma década e meia após a contratação do atacante brasileiro, então um prodígio de apenas 13 anos.

"Posso confirmar que Neymar não é mais um atleta da Nike", informou Josh Benedek, um porta-voz da gigante americana, em e-mail enviado à AFP, sem dar maiores detalhes.

Segundo informações veiculadas pela imprensa, o craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira estaria em negociações com a Puma, concorrente alemã da Nike.

No Brasil, o portal de notícias UOL reportou que Neymar e a Nike não conseguiram chegar a um acordo sobre a quantia que seria paga pela renovação do contrato.

De acordo com a fonte, as negociações entre a empresa e os agentes do jogador enfrentavam dificuldades há meses.

A equipe de comunicação de Neymar não respondeu de imediato a solicitações da AFP por comentários.

A Puma tampouco respondeu imediatamente às perguntas sobre as supostas negociações com a empresa para contratá-lo.

Neymar, que aos 28 anos acaba de viver uma das maiores decepções de sua carreira, com a derrota do PSG para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões, ostenta o recorde da transferência mais cara da história do futebol.

O PSG pagou 222 milhões de euros (mais de 260 milhões de dólares) ao Barcelona FC para contratá-lo em 2017.

Segundo a revista Forbes, que situa o brasileiro como a sétima celebridade mais bem paga do mundo, estima seus ganhos para este ano em 95,5 milhões de dólares, incluindo patrocínios.