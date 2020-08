Pouco mais de seis meses depois de registrar o primeiro caso do novo coronavírus, o Brasil superou neste sábado (29) o limiar sombrio dos 120.000 mortos pela covid-19, sem vez a luz no fim do túnel.

O país, com quase 212 milhões de habitantes, registrou 120.262 mortes na pandemia e 3.846.153 casos, informou o Ministério da Saúde em sua atualização diária, cifras superadas apenas pelas dos Estados Unidos, de longe o país mais castigado pelo novo coronavírus.