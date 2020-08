Tres migrantes com o novo coronavírus agridem militares em hospital na Itália

Três migrantes nigerianos causaram pânico em um hospital militar em Roma, atacando sua equipe, após serem diagnosticados com a covid-19, informou o Ministério da Defesa italiano no sábado.

"Os atentados ocorridos no hospital militar são um fato grave e inaceitável", reagiu o ministro da Defesa Lorenzo Guerini, que elogiou a rápida intervenção dos militares no local, que se tornou centro especializado em casos de coronavírus.

O incidente foi rapidamente denunciado pelo líder da La Liga (extrema-direita) e ex-ministro de Interiores, Matteo Salvini, que falou sobre "mordidas e golpes" por parte dos migrantes, e acusou o governo italiano de "negar a urgência da questão migratório" e "colocar a Itália em perigo".

Depois de serem transferidos para o hospital "Celio" do centro de recepção de migrantes onde residiam no sul de Roma, duas mulheres nigerianas e um homem reagiram violentamente após serem informados que tinham testado positivo para a covid-19, segundo as agências de notícias italianas Afi e Ansa.

Depois de quase enlouquecer ao ver um jovem de Bangladesh deixar o hospital tranquilamente depois de testar negativo, os nigerianos tentaram escapar, mas foram impedidos por médicos e militares.

Por esse acontecimento, foram acusados de insulto, resistência, agressão e de ter causado ferimentos a funcionários públicos.