Trump diz que convenção republicana registrou 147,9 milhões de visualizações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegou em sua conta no Twitter que a convenção do Partido Republicano que confirmou sua candidatura à reeleição registrou 147,9 milhões de visualizações, 25 milhões a mais do que a convenção dos democratas, que chancelaram o nome de Joe Biden para a corrida presidencial.



O post de Trump foi uma resposta a publicações em diversos veículos de mídia que enfatizaram a maior audiência na televisão da convenção do Partido Democrata. Na noite de ontem, o britânico Financial Times publicou reportagem com o título "Trump perde para Biden em batalha pela audiência". No site da rede americana de rádios NPR é possível ler que audiência do evento republicano esteve "consistentemente abaixo dos números da convenção virtual do Partido Democrata", se baseando em números divulgados pela Nielsen.



"A mídia fake não quer reportar esses números", tuitou Trump em um post que cita as 147,9 milhões de visualizações do evento republicano, e que considera, além da TV, números da audiência digital. Os dados foram divulgados pela Fox News e atribuídos ao próprio Partido Republicano.



O presidente americano também destacou a arrecadação da convenção republicana, de US$ 76 milhões, US$ 6 milhões a mais do que levantou o evento democrata. "Minha campanha, apesar de todas as notícias falsas, dos livros falsos e das reportagens patéticas a meu respeito, tem mais espírito e entusiasmo do que nunca, incluindo a grande e incrível campanha de 2016", tuitou Trump, em referência à campanha eleitoral que o levou à Casa Branca.