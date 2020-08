Comunicado do Business Wire :NuScale Power

A NuScale Power anunciou hoje que a Comissão Reguladora Nuclear dos EUA (Nuclear Regulatory Commission, NRC) concluiu a análise da Fase 6, a última e definitiva, da Solicitação de Certificação de Projeto (Design Certification Application, DCA) para o inovador reator modular pequeno (Small Modular Reactor, SMR) da empresa com a emissão do Relatório de Avaliação Final de Segurança (Final Safety Evaluation Report, FSER). O FSER representa a conclusão da análise técnica e a aprovação do projeto do SMR da NuScale. Com esta fase final da DCA da NuScale agora concluída, os clientes podem prosseguir com os planos para desenvolver usinas NuScale com o entendimento de que a NRC aprovou os detalhes de segurança do projeto da NuScale.

An artist's rendering of NuScale Power's small modular nuclear reactor plant. Photo courtesy of NuScale

"Este é um marco significativo não apenas para a NuScale, mas também para todo o setor nuclear dos EUA e para outras tecnologias nucleares avançadas que virão. Isso estabelece claramente a liderança da NuScale e dos EUA na corrida para colocar os SMRs no mercado. A aprovação do projeto da NuScale é uma realização incrível. Gostaríamos de agradecer à NRC por sua análise abrangente, ao Departamento de Energia (Department of Energy, DOE) dos EUA, por seu compromisso contínuo com nossa parceria público-privada bem-sucedida para trazer o primeiro SMR do país ao mercado, e a muitos outros indivíduos que dedicaram horas incontáveis para tornar este momento extraordinário uma realidade", disse o presidente e diretor executivo da NuScale, John Hopkins. "Além disso, o financiamento compartilhado de custos fornecido pelo Congresso nos últimos anos acelerou o avanço da NuScale por meio do processo de Certificação de Projetos da NRC. É para isso que o Programa SMR do DOE foi criado. Nosso sucesso se deve ao forte apoio bipartidário do Congresso."

A DCA da NuScale foi concluída em dezembro de 2016 e aceita pela NRC em março de 2017. O processo de análise demonstrou a simplicidade do projeto de SMR da NuScale e a eficácia da aplicação da empresa. Por exemplo: durante o rigoroso processo de análise da Fase 1, que incluiu 115.000 horas gastas na análise da DCA, a NRC emitiu muito menos solicitações de informações adicionais em comparação com outras solicitações de certificação de projetos. A NuScale gastou mais de US$ 500 milhões, com o apoio da Fluor, e mais de 2 milhões de horas de trabalho para desenvolver as informações necessárias para preparar sua solicitação à DCA. A empresa também enviou 14 Relatórios Tópicos separados, além das mais de 12.000 páginas para sua solicitação à DCA, e forneceu mais de 2 milhões de páginas de informações de apoio para auditorias da NRC.

"A NRC abraçou o desafio de analisar a primeira DCA do reator modular pequeno, que na época não apenas representou um marco importante para a NuScale, mas também para a indústria nuclear como um todo. A NuScale agradece a dedicação, o tempo e o esforço da NRC ao longo deste processo de vários anos, muitas vezes com análises concluídas antes do previsto. Como um ex-funcionário da NRC de longa data, incluindo um executivo no Office of New Reactors, posso dizer que a emissão antecipada do FSER é verdadeiramente um crédito para todos na NRC, incluindo a análise técnica e a equipe de projetos, a administração e a Comissão", disse o vice-presidente de Assuntos Regulatórios da NuScale, Tom Bergman.

A NuScale continua mantendo o forte impulso do programa para a comercialização de sua tecnologia SMR, incluindo o desenvolvimento da cadeia de suprimentos, projeto de usina padrão, planejamento de atividades de entrega de usina e planos de inicialização e comissionamento. A empresa tem o interesse crescente de clientes nacionais e internacionais, daqueles que veem a usina NuScale como uma solução confiável de longo prazo para fornecer energia sem carbono, segura, acessível e operacionalmente flexível para diversas aplicações. A NuScale assinou acordos com entidades nos EUA, Canadá, Romênia, República Tcheca e Jordânia. Acordos semelhantes com outras entidades estão sendo negociados.

A NuScale Power desenvolveu uma nova usina nuclear de reator de água leve modular para fornecer energia elétrica, aquecimento urbano, dessalinização e outras aplicações de processamento de calor. Este projeto inovador de SMR apresenta um NuScale Power Module? totalmente fabricado em fábrica, capaz de gerar 60 MW de eletricidade usando uma versão mais segura, menor e escalável da tecnologia de reatores de água pressurizada. O design escalonável da NuScale (uma usina de energia pode abrigar até 12 módulos de energia individuais) oferece os benefícios da energia livre de carbono e reduz os compromissos financeiros associados a instalações nucleares do tamanho de gigawatt. O investidor majoritário na NuScale é a Fluor Corporation, uma empresa global de engenharia, compras e construção com uma história de 60 anos em energia nuclear comercial.

A NuScale está sediada em Portland, no Oregon, e possui escritórios em Corvallis, Oregon; Rockville, Maryland; Charlotte, Carolina do Norte; Richland, Washington; e Londres, no Reino Unido. Siga-nos no Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power, e Instagram: nuscale_power. A NuScale tem um novo logotipo, uma nova marca e um novo website. Assista ao vídeo.

