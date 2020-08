Comunicado do Business Wire :Amazon.com, Inc.

Hoje, a Amazon (NASDAQ: AMZN) anunciou que está adicionando mais de 1.800 veículos elétricos da Mercedes-Benz Vans à sua frota de entrega na Europa este ano. A Amazon e a Mercedes-Benz compartilham o compromisso de reduzir as emissões do setor de transporte, e a Mercedes-Benz também anunciou hoje que aderiu ao The Climate Pledge, que convida os signatários a eliminar a emissão de carbono em suas empresas até 2040 - uma década antes do Objetivo do Acordo de Paris de 2050.

"Saudamos a liderança ousada demonstrada pela Mercedes-Benz ao se inscrever no The Climate Pledge e se comprometer com ações ambiciosas para lidar com as mudanças climáticas. Precisamos de inovação contínua e parceria de fabricantes de automóveis como a Mercedes-Benz para descarbonizar o setor de transporte e enfrentar a crise climática", disse Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon. "A Amazon está adicionando 1.800 veículos de entrega elétricos da Mercedes-Benz como parte de nossa jornada para construir a frota de transporte mais sustentável do mundo, e estaremos nos movendo rapidamente para colocar essas vans nas estradas este ano."

"Na Mercedes-Benz, estabelecemos como meta ambiciosa converter a transformação da mobilidade em uma história de sucesso. Ao aderir ao 'The Climate Pledge', estamos construindo nosso objetivo de buscar consistentemente mobilidade livre de emissões e produção de veículos sustentáveis ", disse Ola Källenius, presidente do conselho de administração da Daimler AG e Mercedes-Benz AG. "Estamos com a Amazon, Global Optimism e os outros signatários do The Climate Pledge, em um compromisso de ser carbono zero líquido até 2040 - dez anos antes do Acordo de Paris. Estou satisfeito por podermos ganhar ainda mais impulso em nossa ofensiva de sustentabilidade com esta etapa."

Como parte do compromisso da Mercedes-Benz como a mais recente signatária do The Climate Pledge, a empresa está dobrando seu compromisso com o "Ambition2039", um roteiro para a mobilidade neutra em CO2. A empresa está avaliando formas de retirar carbono de toda a sua cadeia de valor, do desenvolvimento à rede de fornecedores, da produção própria à eletrificação de produtos e além, bem como garantindo energias renováveis para a fase de uso dos veículos elétricos. Com seu objetivo de ter uma frota de carros novos neutra em CO2 em menos de 20 anos, a Mercedes-Benz está fazendo uma contribuição importante para desacelerar as mudanças climáticas. A empresa já está fazendo um bom progresso nessa direção: Até o final deste ano, o portfólio de veículos será composto por cinco modelos totalmente elétricos e mais de 20 híbridos plug-in. Os signatários do The Climate Pledge também têm a oportunidade de compartilhar o acesso a tecnologias, melhores práticas e inovações em melhorias na cadeia de suprimentos. Eles também são capazes de co-investir em novas tecnologias e soluções emergentes.

Os parceiros de serviço de entrega da Amazon terão acesso à nova frota de veículos com emissão zero para fazer entregas aos clientes na Europa este ano, ajudando a economizar milhares de toneladas de carbono. O pedido é um marco para as Vans Mercedes-Benz, marcando o maior pedido de veículos elétricos da fabricante até hoje, e torna a Amazon seu maior parceiro de transporte sustentável no mundo. Mais de 1.200 EVs no pedido serão compostos da mais nova van comercial elétrica disponível na Mercedes-Benz - a eSprinter, um modelo maior do que o primeiro veículo de emissão zero do fabricante, o eVito. O eSprinter inclui recursos de segurança de última geração, incluindo freio elétrico de estacionamento, assistência de frenagem ativa, câmera de ré, assistência de ponto cego e muito mais. Os 600 veículos restantes serão compostos pela van elétrica de médio porte do fabricante, a eVito, para dar aos Parceiros de Serviço de Entrega que operam em geografias que exigem um veículo de formato menor acesso a uma opção de entrega com emissão zero.

"Estou muito satisfeito por estarmos intensificando ainda mais nossa parceria de longa data com a Amazon e trabalhando juntos no futuro do transporte elétrico a bateria", disse Marcus Breitschwerdt, chefe da Mercedes-Benz Vans. "Com o eVito e o eSprinter, temos veículos elétricos em nosso portfólio, que são ideais para as necessidades da indústria de serviços de correio expresso, entrega de encomendas e entrega de mercadorias na chamada 'última milha' em termos de seu equipamento e alcance. Eles mostram que direção local livre de emissões, desempenho convincente, conforto e baixos custos operacionais podem ser combinados perfeitamente."

"O investimento da Amazon é um sinal forte e concreto de seu compromisso e alinhamento com as prioridades da UE", disse Fabio Massimo Castaldo, vice-presidente do Parlamento Europeu. "A Amazon continua a contribuir para o cumprimento das metas do Acordo Verde da UE, fomentando a inovação tecnológica e gerando empregos resilientes e sustentáveis na Europa. Espero que outras empresas sigam o exemplo da Amazon em um futuro próximo."

A Amazon também se compromete a abastecer sua crescente frota elétrica com energia limpa. Como parte do The Climate Pledge, a Amazon está investindo em energia renovável como uma etapa crítica para lidar com nossa pegada de carbono globalmente e se comprometeu a operar com energia 100% renovável até 2025. Globalmente, a Amazon tem 91 projetos de energia renovável que têm capacidade para gerar mais de 2.900 MW e fornecer mais de 7,5 milhões de MWh de energia anualmente. Esses projetos incluem 31 projetos de energia renovável eólica e solar em escala de utilidade pública e 60 telhados solares em centros de atendimento e centros de classificação em todo o mundo.

