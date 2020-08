Países europeus registram novos picos de covid-19

Na França autoridades de saúde alertam que a pandemia do novo coronavírus está "crescendo exponencialmente", após registro recorde de 7.379 novos casos diários nesta sexta-feira, 28, - o maior aumento desde o final de março, segundo Ministério da Saúde francês. Ainda de acordo com o ministério, 30.596 pessoas morreram de covid-19 no país desde o início da pandemia, e mais de 267.077 contaminações foram confirmadas.



Na Espanha também foi registrado hoje o maior número de casos diários de covid-19 desde o início da pandemia no país. Foram 9.779 novos casos confirmados pelo Ministério da Saúde espanhol. O número total de casos na Espanha chega a 439.286, com 29.011 mortos.



Na Itália foi registrado salto no total de casos diários de covid-19, com 1.462 contaminações registradas nesta sexta-feira, de acordo com dados do Ministério da Saúde italiano. O total de casos confirmados no país é de 265.409 casos, e o número de mortos está em 35.472.



Ásia



A Índia ultrapassou pelo segundo dia consecutivo o recorde de casos diários de covid-19 registrados nos Estados Unidos. Com 85.687 novos casos diários registrados na quarta-feira, 26, e 77.266 novos casos na quinta-feira, 27, o país superou o maior número de novos casos registrados nos Estados Unidos, relatado em 16 de julho, quando notificaram 77.255 novos casos diários, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.



Segundo o Ministério da Saúde da Índia, número total de casos de coronavírus no país é de 3.387.500, com 61.529 mortes.



Reinfecção



No Estado de Nevada, nos Estados Unidos, um homem de 25 anos parece ser o primeiro caso confirmado no país de reinfecção por covid-19, dizem os pesquisadores. Este homem teria primeiro testado positivo para covid-19 em abril. Ele se recuperou, mas adoeceu novamente no final de maio. Na segunda vez, sua doença foi mais grave, disse o relato do caso.



Casos de reinfecção por covid-19 já foram relatados em Hong Kong - a primeira confirmação de reinfecção durante a pandemia - e na Europa, onde dois pacientes, um na Bélgica e outro na Holanda, também foram reportados com casos de reinfecção pelo vírus.