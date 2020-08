Ridley Scott volta à ficção científica na televisão

Robôs e nave espacial: Ridley Scott, diretor de "Alien" e "Blade Runner" retoma seus temas favoritos para o retorno às televisões com a série distópica "Raised by Wolves", transmitida pela plataforma HBO Max.

A tão esperada série de ficção científica, que estreia em 3 de setembro, fala sobre dois andróides ("Pai" e "Mãe") encarregados de criar filhos humanos em um novo planeta após a destruição da Terra.

A distopia futurística com abordagem bíblica é a primeira produção de Ridley Scott na televisão como diretor desde sua estreia na BBC na década de 1960.

"Li o material, o material era inspirador", explicou Scott. "Pensei comigo mesmo: não posso deixar isso escapar, preciso fazer. Foi muito simples".

No centro da trama, escrita por Aaron Guzikowski ("Prisioners" , "Papillon"), se desenvolve uma guerra religiosa entre ateus e discípulos do culto de Mitra, que provocou a aniquilação da humanidade e ameaçou a paz do refúgio dos robôs e sua sobrevivência.

Acostumado com as histórias galácticas, Scott, que dirigiu e produziu os primeiros dois episódios de "Raised by Wolves", disse à imprensa que seu maior desafio era não se repetir e "fazer diferente".

HBO, o canal à cabo americano pertencente ao grupo WarnerMedia assim como o HBO Max, já produziu em 2016 uma outra série de grande sucesso que explora as questões da inteligência artificial e o fim da humanidade: "Westworld".