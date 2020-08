A economia do Canadá registrou contração de 38,7% no segundo trimestre em ritmo anual, uma queda sem precedentes devido ao impacto da pandemia de coronavírus, anunciou nesta sexta-feira o instituto de estatísticas.

Todos os sectores da economia registraram baixas, incluindo o consumo, o investimento das empresas, o comércio e o turismo.

A forte contração da atividade econômica do país está de acordo com as previsões dos analistas.