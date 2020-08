PIB da França registra queda de 13,8% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da França registrou queda de 13,8% no segundo trimestre de 2020, confirmou nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (Insee).

O colapso é explicado pela "paralisação das atividades não essenciais no contexto de confinamento que aconteceu entre meados de março e início de maio" no país, para frear a epidemia de coronavírus, o que provocou a queda do consumo das famílias e das exportações, afirma o instituto em um comunicado.

O Insee já havia antecipado os números, historicamente baixos, no fim de julho, quando a instituição anunciou uma previsão de recuperação no terceiro trimestre de +19%.