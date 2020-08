Trump pede que Estados relaxarem medidas de distanciamento e reabram economia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exortou os Estados americanos a relaxarem medidas de distanciamento social impostas pelo coronavírus e reabrirem a atividade econômica. Em reunião sobre a passagem do Furacão Laura no Golfo do México, o republicano acusou governadores democratas de manterem a quarentena por razões políticas. "O lockdown traz vários perigos, como aumento de suicídios e alcoolismo", afirmou.



Trump disse que considerou a possibilidade de adiar o discurso previsto para esta quinta-feira, 27, na convenção do Partido Republicano, por conta do furacão. No entanto, decidiu realizar o pronunciamento devido aos sinais de que o fenômeno está arrefecendo. Ele acrescentou que pretende visitar os Estados mais atingidos, Texas e Louisiana, em breve, "talvez no sábado ou no domingo".



Em meio à onda de protestos em reação à violência policial contra negros no país, Trump disse que os governos das cidades devem pedir ajuda da Guarda Nacional para reprimir as manifestações. Questionado sobre se este era um momento adequado para fazer o discurso da convenção, o presidente argumentou que sim, porque a economia está em recuperação em formato de v, isto é, com retomada rápida e vigorosa.