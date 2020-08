AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Agosto)

América

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump aceita nomeação republicana com discurso da Casa Branca - 00H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - 'Get Off Our Necks' marcha contra a violência policial e o racismo - 13H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Confinamento contra o coronavírus - (até 30 de Agosto)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo -PNAD Mês Ref: julio - 10H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Novo prazo para adesão ao swap da dívida argentina por 66 bilhões de dólares - 12H00

(+) MANCHESTER (Estados Unidos) - Trump discursa para apoiadores em comício em New Hampshire - 20H00

BRASÍLIA (Brasil) - Coletiva do Ministério da Saúde - (até 31 de Agosto)

BUENOS AIRES (Argentina) - Termina fase de flexibilização do confinamento em Buenos Aires - (até 30)

Europa

COLÔNIA (Alemanha) - Salão do Videogame Gamescom -

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Pompeo em turnê regional após acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos -

Ásia-Pacífico

COREIA DO SUL - EUA e Coreia do Sul realizam exercícios militares conjuntos -

MUMBAI (Índia) - Festival Hindu de Ganesh Chaturthi - (até 31)

XANGAI (China) - A gigante do petróleo chinesa PetroChina deve anunciar lucros do primeiro semestre -

Varios

(+) Auf See - Exercícios militares Grécia-Chipre-Itália-França no Mediterrâneo Oriental -

SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2020

Ásia-Pacífico

XANGAI (China) - Companhias aéreas chinesas vão anunciar resultados do semestre -

DOMINGO, 30 DE AGOSTO DE 2020

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Carnaval de Notting Hill -

SEGUNDA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Steve Bannon, ex-conselheiro do Trump, comparece ao tribunal sob acusações de fraude - 15H00

Europa

HAIA (Holanda) - Audiências do Tribunal Internacional de Justiça sobre disputas entre Catar e Estados do Golfo - 11H00 (até 7 de Setembro)

Ásia-Pacífico

XANGAI (China) - Lucro do Banco Agrícola da China no semestre -

XANGAI (China) - Lucro semestral da gigante petrolífera chinesa Sinopec -

TERÇA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB ( contas nacionais -Trimestre abril a junio) - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil Ref: Mês Agosto - 15H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Negociações comerciais entre o Reino Unido e os Estados Unidos serão realizadas enquanto as esperanças de acordo para 2020 se esmaecem (data a ser confirmada) -

POLÓNIA - 81º aniversário da invasão da Polônia pela Alemanha, marcando o início da Segunda Guerra Mundial -

VIENA (Áustria) - Reunião da comissão conjunta sobre acordo nuclear com o Irã -

(*) KOUROU (França) - Foguete espacial Vega deve decolar - 18H51

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - O presidente da França, Macron, faz nova visita a Beirute -

Esportes

TÓQUIO (Japão) - Chama olímpica a ser exibida - (até 1 de Novembro)

QUARTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2020

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa retomará audiências públicas limitadas - 05H30

QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produción Industrial Mês Ref: julio - 10H00

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2020

(+) MILÃO (Itália) - Scala de Milão reabre para concertos -

(+) MOSCOU (Rússia) - Ministros das Relações Exteriores dos países do BRICS se reúnem -