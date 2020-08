Países estão tendo novas ondas de casos da covid-19, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quinta-feira, 27, que, conforme os países reabrem sua economia, muitos deles notam novas ondas de transmissão da covid-19. Durante entrevista coletiva, ele comentou que isso muitas vezes está relacionado a episódios de grupos de infectados por reuniões de pessoas, por exemplo em estádios, casas noturnas, templos religiosos e multidões.



Nesse quadro, Ghebreyesus afirmou que em alguns contextos a suspensão desses eventos pode ser necessária "por um curto período". Em outros casos, podem haver opções mais criativas, a fim de minimizar o risco.



Também presente na coletiva, a líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, afirmou que, mesmo com o uso de máscaras, é preciso manter o distanciamento físico entre as pessoas, para evitar a transmissão do vírus.



Ainda segundo ela, diante de focos da doença, é preciso que as autoridades expandam a capacidade de testar os casos suspeitos.



A OMS também informou que uma equipe da entidade foi à China, a fim de estabelecer as bases para um estudo multidisciplinar internacional sobre a origem da covid-19, a fim de entender melhor a doença.