Comunicado do Business Wire :Carl Zeiss Meditec AG

O uso da radioterapia intraoperatória direcionada (TARGIT) - como uma dose única aplicada com o ZEISS INTRABEAM diretamente após a remoção de um tumor - foi confirmado como não inferior quando comparado com a radioterapia de feixe externo (EBRT). Segundo a precisão do estudo, o risco de recorrência de um tumor local no seio é similar, e a morte por outros tipos de câncer é reduzida. O estudo randomizado, realizado em múltiplos centros e de fase 3 TARGIT-A - que envolveu 2.298 participantes com um tempo médio de acompanhamento de pacientes de 8,6 anos - atende aos mais elevados padrões científicos.

With intraoperative radiation therapy (IORT), using ZEISS INTRABEAM, the tumor bed is irradiated directly after tumor resection, intraoperatively. (Graphic: Zeiss)

Mundialmente, mais de 40 mil pacientes em mais de 350 centros de câncer de mama já foram tratadas com o método TARGIT.

"A radioterapia intraoperatória de dose única para câncer de mama em estágio inicial pode ser uma alternativa melhor à radioterapia convencional aplicada a todo o seio para a maioria das pacientes durante a gestão do tumor primário", declarou o prof. Jayant Vaidya - investigador principal, professor de Cirurgia e Oncologia, e diretor da University College London - ao apresentar os resultados do estudo.

"Esses excelentes resultados oferecem uma justificativa clínica real para a radiação intraoperatória única em pacientes adequados que possuem câncer de mama em estágio inicial. Agora, é essencial o desenvolvimento mais rápido possível das diretrizes de tratamento correspondentes", acrescentou o prof. Jeffrey Tobias, professor de Oncologia na University College London e iniciador conjunto do estudo TARGIT-A.

Os resultados positivos do estudo clínico validam o método TARGIT como alternativa para o tratamento de câncer de mama

A taxa de sobrevivência local e livre de recorrência de mulheres tratadas com uma única dose de TARGIT é não inferior na comparação com o método EBRT. A mortalidade da parcela TARGIT foi ainda menor graças à quantidade inferior de falecimentos por motivos cardiovasculares.

"Estamos encantados com os resultados positivos, já que o ZEISS INTRABEAM 600 representa agora uma incrível alternativa de tratamento para muitas pacientes. Temos certeza de que o procedimento pode agora encontrar seu espaço na prática clínica cotidiana", afirmou Ludwin Monz, diretor executivo da Carl Zeiss Meditec AG.

O método TARGIT ganhou destaque como um tratamento orientado à eficiência

"Esse estudo reflete duas décadas de pesquisa clínica interdisciplinar realizada por importantes oncologistas, cirurgiões, médicos e economistas de saúde. O estudo TARGIT-A ofereceu a muitas pacientes de câncer de mama um tratamento bem tolerado, eficaz, conveniente e muito eficiente do ponto de vista de custo", resumiu o prof. William Small, professor de Oncologia por Radiação na Loyola University, Chicago e um dos mais importantes oncologistas por radiação do mundo.

