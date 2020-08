Pedidos semanais de seguro-desemprego registram leve queda nos EUA

Os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram ligeiramente nos Estados Unidos, conforme as expectativas dos analistas - de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (27).

Na semana de 16 a 22 de agosto, pouco mais de um milhão de pessoas se inscreveram no seguro-desemprego, 98.000 a menos que na semana anterior.

Os analistas esperavam cerca de um milhão de novos pedidos.

Depois de cair abaixo da marca simbólica de um milhão no início de agosto pela primeira vez desde março, os pedidos de seguro-desemprego estavam acima desse registro em meados do mês.