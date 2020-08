Economia dos EUA se contrai 31,7% no segundo trimestre

O governo americano revisou a contração do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que ficou em 31,7% (na variação anualizada), contra 32,9% em sua primeira estimativa - informou o Departamento do Comércio nesta quinta-feira (27).

Essa queda histórica do PIB, que se soma aos -5% registrados no primeiro trimestre, mergulhou os Estados Unidos em uma recessão em decorrência da pandemia do coronavírus, que obrigou o governo a tomar medidas drásticas de contenção.

Os Estados Unidos estimam o crescimento com a variação anualizada, que compara o PIB com o trimestre anterior e projeta a evolução para todo ano. Difere, portanto, da taxa interanual, que compara o valor com o mesmo trimestre do ano anterior.