A Comissão Europeia informou nesta quinta-feira, 27, que assinou um contrato com o grupo farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca para comprar 300 milhões de doses de uma possível vacina contra a covid-19, com a opção de adquirir mais 100 milhões de doses. O braço executivo da União Europeia (UE) está buscando acordos semelhantes com outros fabricantes de vacinas e já concluiu "conversas exploratórias" com Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac e Moderna.