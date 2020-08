Pence discursará na convenção republicana para defender Trump

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, um evangélico praticante, tomará a palavra nesta quarta-feira (26) na terceira noite da convenção republicana para defender a reeleição de Donald Trump, apelando para um segmento-chave nos comícios: o voto de direita religioso.

Pence, que continuará no cargo se os republicanos permanecerem na Casa Branca nas eleições de 3 de novembro, discursará em Forte McHenry, em Baltimore, um lugar emblemático na história dos Estados Unidos por ter sido a fonte de inspiração para o hino nacional.

Pence já compareceu no primeiro dia do evento em Charlotte, Carolina do Norte, animando os delegados a confirmar Trump como candidato, incentivando-os a pedir sus permanência na Casa Branca por "mais quatro anos".

O vice-presidente, de 61 anos, é a autoridade de mais alto escalão a aparecer na convenção, depois de Trump, que desempenhou um papel dominante em todas as noites do evento.

É também um dos seus funcionários mais leais, sempre se mantendo em um discreto segundo plano, e apela a um voto ideologizado com base em crenças religiosas conservadoras e motivado por questões como ser contra ao aborto.

Nesse sentido, o governo Trump tem como ofensiva ocupar o espaço judicial com jovens magistrados com tendências muito conservadoras.

Nestes quase quatro anos, Pence adotou um papel de contrapeso frente ao drama e a controvérsia que rodeiam Trump. Além disso, o vice-presidente se apresenta com uma pessoa de reputação impecável e com tendências religiosas inquestionáveis.

Em 2016, quando a candidatura de Trump quase foi a baixo depois que gravações antigas na qual Trump se gabava de agarrar as mulheres "pela boceta" vieram à tona, Pence acalmou a situação.

Diante da imagem de Trump, como magnata e "playboy" com três casamentos no currículo, Pence apresenta as credenciais de um homem piedoso, que aparentemente se recusa a jantar sozinho com qualquer outra mulher que não seja sua esposa.

- A ala do coronavírus -

O vice-presidente, responsável pela resposta do governo à pandemia, discursará em um momento em que o país registra mais de 178.000 mortos por coronavírus e onde a gestão da economia, o principal ativo de Trump, entrou em colapso e o desemprego aumentou mais que 10%.

O presidente está atrás de seu rival democrata, Joe Biden, nas pesquisas nacionais e aparece lado a lado em muitos estados-chave para chegar à Casa Branca, o que indica uma campanha acirrada.

Dois terços dos americanos estão insatisfeitos com a gestão do governo em relação à pandemia.

Espera-se que Pence use seu espaço de fala para tranquilizar os eleitores sobre o governo ter feito todo o possível para controlar o vírus e que se preocupa com a economia, gravemente afetada pela quarentena.

Na quinta-feira, a companheira de chapa de Joe Biden, a senadora Kamala Harris, criticará a estratégia de Trump frente ao coronavírus em um discurso em Washington.

Ao contrário de Biden, que expôs o apoio dos ex-presidentes Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter durante a convenção democrata, o ex-presidente republicano George W. Bush não deve intervir no conclave republicano para apoiar Trump.

A aparição da discreta Melania Trump na convenção republicana na terça-feira ocorreu depois que a primeira-dama reconheceu o sofrimento de viver em um país com o maior número de vítimas do coronavírus, em um discurso sem brilho mas efetivo, com um tom empático, que se distinguiu do estilo abrasivo do encontro.

É uma mensagem que pode influenciar um segmento essencial de eleitores se Trump quiser permanecer na Casa Branca: as mulheres.

Na noite de abertura, os republicanos programaram um alerta apocalíptico sobre os riscos de eleger Biden, a quem chamaram de "socialista".

A Casa Branca não adiantou se Trump falará na quarta-feira, mas sem dúvida o fará na quinta-feira com um discurso para aceitar formalmente a indicação como candidato do partido, ao vivo da Casa Branca, rompendo a tradição de separar o governo da campanha eleitoral.