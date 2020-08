O candidato democrata para as eleições presidenciais americanas, Joe Biden, conversou com a família de Jacob Blake, um homem negro de 29 anos gravemente ferido pela polícia no domingo em Wisconsin, e lhe prometeu "justiça", segundo um tuíte do político.

"Mais uma vez, um homem negro - Jacob Blake - recebeu disparos da polícia. Diante dos olhos de seus filhos. Isso me deixa doente", escreveu Biden em um texto no Twitter acompanhado por uma mensagem de vídeo.

"Falei recentemente com a mãe e o pai de Jacob, sua irmã e outros membros da família e disse a eles que a justiça deve ser feita e que será feita", disse Biden no vídeo.

"Nossos pensamentos estão com sua família, especialmente seus filhos. O que eles viram é horrível: o pai alvejado", acrescentou.

Em sua mensagem, o ex-vice-presidente de Barack Obama, com boa popularidade entre o eleitorado afro-americano, também falou das manifestações antirracistas que eclodiram, às vezes com tumultos, em várias cidades do país nos últimos dias.

Os novos protestos são organizados três meses após a morte de George Floyd, um cidadão negro sufocado por um policial branco durante sua prisão em Minneapolis.

"A revolta contra a brutalidade é um direito e uma necessidade absoluta. Mas atear fogo em bens públicos não é demonstração, é violência inútil", considerou o candidato democrata.

O presidente Donald Trump, seu oponente nas eleições de 3 de novembro, anunciou pouco antes o envio de reforços da polícia e membros da Guarda Nacional para combater os "saques" em Kenosha, a cidade de Wisconsin onde a polícia atirou no domingo contra Blake.

Duas pessoas morreram na terça-feira à noite, à margem das manifestações na mesma cidade. A polícia prendeu o suspeito, um adolescente de 17 anos.