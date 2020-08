Policiais gregos 'esperam pedido de desculpas' de jogador do Manchester United

Dois policiais gregos que participaram da detenção do jogador inglês Harry Maguire, do Manchester United, aguardam um pedidos de desculpas do zagueiro e capitão da equipe inglesa, condenado a 21 meses e 10 dias de prisão condicional na Grécia por agressão, insultos e tentativa de corrupção.

"Eles me disseram que ainda estavam esperando pelas desculpas e que não as receberam", disse à BBC Ioannis Paradissis, advogado dos policiais, acrescentando que, considerando a lei grega, as desculpas "poderiam fazer a diferença" no recurso.

"Acho isso bastante chocante e antidesportivo. O fairplay (jogo limpo) exige que, quando você faz algo errado, você se desculpe ou pelo menos se desculpe pelo que aconteceu com a outra pessoa", afirmou o advogado.

Durante férias na ilha grega de Mykonos, o defensor da seleção da Inglaterra foi preso na noite de quinta para sexta-feira passada junto com seu irmão e um amigo após uma briga em um bar que incluiu um confronto com policiais gregos.

Maguire, o zagueiro mais caro do mundo, foi libertado após duas noites de detenção e não compareceu ao julgamento na terça-feira na ilha de Syros. Ele pretende apelar.

Apesar do incidente, na manhã de terça técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, incluiu Maguire em sua lista de 24 jogadores convocados para as partidas contra Islândia e Dinamarca no início da Liga das Nações, nos dias 5 e 8 de setembro.

Porém, mais tarde a federação inglesa anunciou que o zagueiro central está fora da lista de convocados da seleção da Inglaterra.

O prazo do recurso de Maguire pode se tornar um problema tanto para a seleção inglesa quanto para o United, que o contratou ao Leicester por um valor próximo a 87 milhões de euros (102 milhões de dólares) no verão europeu passado.

Eliminado nas semifinais da Liga Europa pelo Sevilla (2-1), o Manchester United conseguiu um adiamento de seu primeiro jogo na Premier League. Por isso não vai estrear no dia 12 de setembro. O time fará isso uma semana depois, quando vai receber o Crystal Palace.