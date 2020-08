Fórum Econômico Mundial de Davos adia encontro de 2021

O Fórum Econômico Mundial de Davos (Suíça), que normalmente é realizado em janeiro, foi adiado "até o início do próximo verão [inverno no Brasil]", já que não há condições de organizá-lo "de forma segura" - afirmou a direção do evento, em um comunicado.

De acordo com um porta-voz da organização, "o Fórum Econômico Mundial decidiu (...) reprogramar o encontro anual 2021 em Davos para o início do próximo verão".

Ainda segundo o porta-voz, a decisão foi tomada seguindo-se "o conselho dos especialistas".