Furacão Laura sobe para categoria 3 e ameaça costa dos EUA

Laura se fortaleceu nesta quarta-feira (26) e se tornou um furacão de categoria 3, com ventos de até 185 km/h, ameaçando a costa americana do Golfo do México com inundações potencialmente "catastróficas" - anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês).

A previsão é que Laura continue a ganhar força, até se tornar um furacão de categoria 4, conforme se aproxima da costa do sudoeste do estado de Louisiana e de parte do Texas nesta quarta, informou o NHC.

Laura também ameaça os principais centros de refino de petróleo de Lake Charles, em Louisiana, e em Beaumont e Port Arthur, no Texas, localizados perto da costa.

"Têm apenas algumas horas para se preparar e evacuar", alertou John Bel Edwards, governador de Louisiana, estado ainda traumatizado pela devastação causada em 2005 pelo Katrina, furacão de categoria 5 (máxima) que inundou 80% de Nova Orleans. Deixou 1.000 mortos e danos enormes.

"Onde quer que você esteja ao meio-dia, é onde você terá que enfrentar a tempestade", acrescentou.