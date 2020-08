Laura se fortaleceu nesta quarta-feira (26) e se tornou um furacão de categoria 3, com ventos de até 185 km/h, ameaçando a costa americana do Golfo do México com inundações potencialmente "catastróficas" - anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês).

A previsão é que Laura continue a ganhar força, até se tornar um furacão de categoria 4, conforme se aproxima da costa do sudoeste do estado de Louisiana e de parte do Texas nesta quarta, informou o NHC.