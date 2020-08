Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") and Ovid Therapeutics Inc. (NASDAQ: OVID) ("Ovid"), uma empresa biofarmacêutica comprometida com o desenvolvimento de medicamentos que transformam a vida de pessoas com doenças neurológicas raras, anunciou hoje os resultados positivos do estudo ELEKTRA de Fase 2 randomizado do soticlestat em crianças com Síndrome de Dravet (SD) ou Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG). O soticlestat é um inibidor oral potente, altamente seletivo e de primeira classe da enzima colesterol 24-hidroxilase (CH24H). Ele está sendo investigado pela Ovid e pela Takeda para o tratamento de encefalopatias epilépticas do desenvolvimento (EED) raras, um grupo de síndromes de epilepsia altamente refratárias, incluindo a SD e a SLG.

O estudo ELEKTRA atingiu seu endpoint primário com alta significância estatística, demonstrando uma redução média de 27,8% desde o início na frequência de crises convulsivas (SD) e crises atônicas (SLG) em comparação com um aumento médio de 3,1% em pacientes que tomaram placebo durante o período de manutenção de 12 semanas (redução média ajustada por placebo=30,5%; p=0,0007, com base no conjunto de análise de eficácia de 120 pacientes com dados de crises no período de manutenção). Além disso, os pacientes com SD e SLG tratados com o soticlestat demonstraram uma redução média de 29,8% na frequência de crises convulsivas (SD) e crises atônicas (SLG) em comparação com a mudança de 0,0% na frequência média de crises em pacientes que tomaram placebo durante todo o período de tratamento de 20 semanas (titulação mais manutenção) do estudo ELEKTRA (redução ajustada por placebo=25,1%; p=0,0024).

Na coorte ELEKTRA SD (n=51), os pacientes tratados com o soticlestat demonstraram uma redução média de 33,8% na frequência de crises convulsivas em comparação com um aumento médio de 7,0% em pacientes que receberam placebo durante todo o período de tratamento de 20 semanas do estudo (a redução média ajustada por placebo na frequência de crises é de 46,0%; p=0,0007). Com base nesses dados, as empresas planejam se reunir com as autoridades regulatórias para discutir o início de um programa de registro de Fase 3 para o soticlestat em pacientes com SD.

Na coorte ELEKTRA SLG (n=88), os pacientes tratados com o soticlestat demonstraram uma redução média de 20,6% na frequência de crises atônicas em comparação com uma redução média de 6,0% em pacientes que receberam placebo durante todo o período de tratamento de 20 semanas do estudo (a redução média ajustada por placebo na frequência de crises é de 14,8%; p=0,1279). Análises adicionais estão sendo realizadas para entender melhor as próximas etapas potenciais para o desenvolvimento do soticlestat nesta população de pacientes altamente heterogênea.

O soticlestat foi geralmente bem tolerado no estudo ELEKTRA e demonstrou um perfil de segurança consistente com os resultados de estudos anteriores, sem novos sinais de segurança identificados. Todos os pacientes que concluíram o estudo ELEKTRA foram escolhidos para se inscrever no estudo aberto de extensão ENDYMION e os resultados do ENDYMION também serão comunicados hoje.

"Estamos muito animados com estes resultados, que mostram uma clara redução estatisticamente significativa das crises em pacientes com Síndrome de Dravet tratados com o soticlestat, bem como uma tendência de redução das crises em pacientes com Lennox-Gastaut", disse Amit Rakhit, M.D., MBA, presidente e diretor médico da Ovid. "Esperamos continuar nossa colaboração com a Takeda para iniciar um programa de registro de Fase 3 para o soticlestat em pacientes com SD, à medida que seguimos analisando os dados de pacientes com SLG nos estudos ELEKTRA e ENDYMION para definir as próximas etapas potenciais. Também esperamos informar, no final deste trimestre, os dados do estudo aberto ARCADE de Fase 2 com o soticlestat em pacientes com Transtorno por Deficiência CDKL5 e Síndrome Dup15q, dois outros tipos de EED altamente refratários."

"É empolgante ver esses resultados positivos e fazer o soticlestat caminhar para um estágio avançado de desenvolvimento clínico - inicialmente para o tratamento potencial de crianças com Síndrome de Dravet que precisam de mais opções para controlar as convulsões resistentes ao tratamento", disse Sarah Sheikh, M.D., M.Sc., MRCP, chefe da Unidade de Área Terapêutica de Neurociências da Takeda. "O soticlestat e seu mecanismo de ação inovador foram descobertos na Takeda e estamos entusiasmados em continuar avançando nos programas científicos e clínicos como uma equipe alinhada, em forte parceria com a Ovid Therapeutics."

"As crianças com encefalopatias epilépticas do desenvolvimento como SD e SLG precisam de mais opções para controlar suas convulsões resistentes ao tratamento", disse o Dr. Cecil Hahn, M.D., MPH, neurologista infantil do Hospital for Sick Children e professor associado de Pediatria da Universidade de Toronto (Canadá). "Os resultados do estudo ELEKTRA são muito promissores, particularmente para crianças com SD e representam uma redução clinicamente significativa na carga de convulsões. Além disso, o soticlestat foi bem tolerado neste estudo."

Projeto de estudo ELEKTRA de Fase 2 e dados demográficos iniciais do paciente

O ELEKTRA foi um estudo internacional, multicêntrico, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo projetado para avaliar o tratamento com o soticlestat em pacientes pediátricos, de dois a 17 anos, com crises epilépticas altamente refratárias associadas à SD (crises convulsivas) ou à SLG (crises atônicas). O estudo consistiu em um período de triagem de quatro a seis semanas para estabelecer a frequência inicial das crises, seguido por um período de tratamento duplo-cego de 20 semanas, incluindo um período de otimização da dose de oito semanas e um período de manutenção de 12 semanas. Durante o período de otimização da dose de oito semanas, os pacientes foram titulados de 100mg duas vezes ao dia (BID), a 200mg BID a 300mg BID (dose de mg/kg para <60 kg) do soticlestat administrado por via oral.

Um total de 141 pacientes foram inscritos no ELEKTRA e 126 concluíram o estudo. Uma análise de intenção de tratar modificada (mITT) de 139 pacientes foi realizada para avaliar os endpoints de eficácia, que inclui qualquer paciente que se inscreveu no estudo e recebeu pelo menos uma dose do medicamento do estudo. Os pacientes no estudo foram autorizados a tomar de um a quatro medicamentos antiepilépticos (AED) concomitantes, com a maioria dos pacientes tratada simultaneamente com pelo menos três AED. Os AED mais comuns tomados pelos pacientes foram valproato, clobazam, levetiracetam e topiramato.

Resultados de eficácia do estudo ELEKTRA de Fase 2

O estudo atingiu seu endpoint primário, demonstrando uma redução média de 27,8% desde o início na frequência de crises convulsivas (SD) e crises atônicas (SLG) em comparação com um aumento médio de 3,1% em pacientes que tomaram placebo durante o período de manutenção de 12 semanas (redução média ajustada por placebo=30,5%; p=0,0007, com base no conjunto de análise de eficácia de 120 pacientes com dados de crises no período de manutenção). Durante todo o período de tratamento de 20 semanas da população mITT de pacientes com SD, a variação percentual média desde o início foi uma diminuição de 33,8% na frequência de crises em comparação com um aumento de 7,0% na frequência de crises para pacientes que receberam placebo (redução média ajustada por placebo=46,0 %; p=0,0007). Durante todo o período de tratamento da população mITT de pacientes com SLG, a variação percentual média desde o início foi uma diminuição de 20,6% na frequência de crises em comparação com uma redução de 6,0% em pacientes que receberam placebo (redução média ajustada por placebo=14,8%; p=0,1279) .

Resultados de segurança do estudo ELEKTRA de Fase 2

O soticlestat foi bem tolerado neste estudo. Essas descobertas foram consistentes com os estudos anteriores e nenhum novo sinal de segurança foi identificado. A incidência de eventos adversos emergentes do tratamento foi semelhante nos grupos de tratamento e do placebo, com 57 (80,3%) dos pacientes do soticlestat experimentando pelo menos um evento adverso emergente do tratamento em comparação com 52 (74,3%) pacientes do placebo. Os eventos adversos emergentes do tratamento mais frequentes relatados em pacientes tratados com o soticlestat, com uma diferença ?5% para o placebo, foram letargia e constipação. A incidência de eventos adversos graves foi semelhante nos grupos do soticlestat e do placebo, com 11 (15,5%) pacientes do soticlestat experimentando pelo menos um evento adverso grave emergente do tratamento em comparação com 13 (18,6%) pacientes do placebo. Não houve mortes relatadas.

Atualização do estudo aberto de extensão ENDYMION

Todos os pacientes que concluíram o estudo ELEKTRA optaram por passar para o estudo aberto de extensão ENDYMION. O objetivo primário do ENDYMION é avaliar a segurança e a tolerabilidade a longo prazo do soticlestat durante os quatro anos de tratamento em pacientes com epilepsias raras e, secundariamente, avaliar o efeito do soticlestat na frequência de crises ao longo do tempo.

Os dados dos pacientes do ELEKTRA que passaram para o estudo ENDYMION dão suporte aos resultados do estudo principal. Os dados indicam a manutenção do efeito durante 6 meses nos pacientes originalmente randomizados para o soticlestat e redução da frequência de crises em comparação com a linha de base nos pacientes previamente designados grupo de placebo. Nenhum novo sinal de segurança foi identificado no ENDYMION.

Sobre o Soticlestat (TAK-935/OV935)

O soticlestat é um inibidor oral potente, altamente seletivo e de primeira classe da enzima colesterol 24-hidroxilase (CH24H), com potencial para reduzir a suscetibilidade a convulsões e melhorar o controle das crises. A CH24H é, predominantemente, expressa no cérebro, onde converte o colesterol em 24S-hidroxicolesterol (24HC) para ajustar o equilíbrio homeostático do colesterol cerebral. O 24HC é um modulador alostérico positivo do receptor NMDA e modula a sinalização glutamatérgica associada à epilepsia. O glutamato é um dos principais neurotransmissores do cérebro e demonstrou desempenhar um papel na iniciação e disseminação da atividade convulsiva. A literatura recente indica que a CH24H está envolvida na superativação da via glutamatérgica através da modulação do canal NMDA e que o aumento da expressão de CH24H pode interromper a recaptação de glutamato pelos astrócitos, resultando em epileptogênese e neurotoxicidade. A inibição da CH24H pelo soticlestat reduz os níveis neuronais de 24HC e pode melhorar o equilíbrio excitatório/inibitório da atividade do canal NMDA.

A Takeda e a Ovid estão compartilhando os custos de desenvolvimento e comercialização do soticlestat na base de 50/50 e, se forem bem-sucedidas, as empresas compartilharão os lucros na base de 50/50. A Takeda será responsável pela comercialização no Japão e tem a opção de ser responsável pela comercialização em outros países da Ásia e outros países selecionados. A Ovid será responsável pelas atividades de desenvolvimento clínico e comercialização do soticlestat nos Estados Unidos, Europa, Canadá e Israel. De acordo com os termos do contrato, a Takeda recebeu participação acionária da Ovid e pode ser elegível para receber certos pagamentos de marcos com base no avanço do soticlestat.

Sobre a Síndrome de Dravet e a Síndrome de Lennox-Gastaut

A Síndrome de Dravet e a Síndrome de Lennox-Gastaut são tipos de encefalopatias epilépticas do desenvolvimento (EED), um grupo heterogêneo de síndromes de epilepsia raras. As síndromes de Dravet e de Lennox-Gastaut geralmente se manifestam durante a primeira infância e são altamente refratárias a muitos medicamentos anticonvulsivantes.

A Síndrome de Dravet é mais comumente causada por uma mutação genética no gene SCN1A e afeta aproximadamente 1 em cada 15 mil a 1 em cada 21 mil pessoas nos Estados Unidos. A Síndrome de Dravet é caracterizada por crises focais prolongadas que podem evoluir para crises convulsivas tônico-clônicas. As crianças com Síndrome de Dravet apresentam deficiências de desenvolvimento à medida que as convulsões aumentam. Outros sintomas comuns incluem alterações no apetite, dificuldade para manter o equilíbrio e andar agachado.

Estima-se que a Síndrome de Lennox-Gastaut afete aproximadamente 1 em cada 11 mil pessoas nos Estados Unidos. A Síndrome de Lennox-Gastaut é uma condição heterogênea e caracterizada por vários tipos diferentes de convulsões, mais comumente crises atônicas, tônicas e de ausência atípica. As crianças com Síndrome de Lennox-Gastaut também podem desenvolver disfunção cognitiva, atrasos em atingir marcos de desenvolvimento e problemas comportamentais. A Síndrome de Lennox-Gastaut pode ser causada por uma variedade de doenças subjacentes, mas em alguns casos nenhuma causa pode ser identificada.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é uma líder biofarmacêutica global, baseada em valores, orientada para P&D;, com sede no Japão, empenhada em trazer um saúde melhor e um futuro mais brilhante para os pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças raras, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D; em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D; colaborativos para criar um pipeline robusto e diversificado. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países.

Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Sobre a Ovid Therapeutics

A Ovid Therapeutics Inc. é uma empresa biofarmacêutica com sede em Nova York (EUA) que usa sua abordagem BoldMedicine® para desenvolver medicamentos que transformam a vida de pacientes com doenças neurológicas raras. A Ovid tem uma ampla linha de medicamentos potenciais de primeira classe. O medicamento experimental mais avançado da empresa, o OV101 (gaboxadol), está atualmente em desenvolvimento clínico para o tratamento da Síndrome de Angelman e da Síndrome do X Frágil. A Ovid também está desenvolvendo o OV935 (soticlestat) em colaboração com a Takeda Pharmaceutical Company Limited para o tratamento potencial de encefalopatias epilépticas do desenvolvimento (EED) raras. Para mais informações sobre a Ovid, acesse www.ovidrx.com.

