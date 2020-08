Comunicado do Business Wire :Afton Chemical Corporation

A Afton Chemical Corporation, líder mundial no mercado de lubrificantes e aditivos de combustível, recebeu aprovação da diretoria da Afton Chemical para investir na capacidade de mistura de aditivos de desempenho de gasolina (GPA) em sua fábrica de aditivos químicos em Singapura.

O investimento é parte da estratégia "Made In" da Afton que se concentra em soluções globais simplificadas da cadeia de fornecimento que permitem um atendimento mais rápido e mais eficaz a seus clientes na Ásia. Também fornecerá a infraestrutura adicional necessária para apoiar os planos de crescimento global a longo prazo da empresa.

Espera-se que a demanda por GPA na Ásia Pacífico seja aumentada a uma taxa de crescimento anual composta de 4% até 2024. "A capacidade adicional de mistura de GPA em Singapura ajudará a satisfazer o aumento da demanda impulsionada pelo crescimento esperado na China e em outras partes da Ásia", declarou Sean Spencer, vice-presidente e diretor administrativo da Afton Chemical Asia.

A Afton investiu aproximadamente US$ 400 milhões na fábrica de aditivos químicos de Singapura. A decisão de continuar o investimento da Fase 3 deve-se ao núcleo petroquímico integrado em Singapura e à conectividade comercial para todas as partes da Ásia e do Oriente Médio. O governo de Singapura e o Conselho de Desenvolvimento Econômico têm fornecido um forte apoio à Afton desde o início de seu investimento "Made In" na região.

A nova unidade vai ajudar a Afton e, por sua vez, nossos clientes a:

-- desenvolver soluções econômicas e personalizadas para a região, que permitirão a nossos clientes uma vantagem competitiva em seus mercados

-- fortalecer nossa capacidade de servir nossos clientes em todo o mundo e apoiar seu crescimento futuro

-- conectar nossas capacidades globais para apoiar a continuidade dos negócios regionais e globais, fornecendo segurança de fornecimento e prazos de entrega mais curtos

A nova unidade de mistura entrará em operação até o quarto trimestre de 2021 e será projetada para se adequar à Avaliação de Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional e a todos os regulamentos aplicáveis. Este investimento complementa as operações de mistura e terminais nas Américas e Europa.

Afton é líder no mercado global de tecnologia de aditivos de desempenho para combustíveis. As soluções GPA da Afton ajudam os combustíveis a queimar de forma mais limpa e eficiente, permitindo que os motores tenham o desempenho projetado durante a vida útil de seus equipamentos em termos de economia de combustível, potência e aceleração.

Na região Ásia Pacífico, a Afton estabeleceu dois Centros de Tecnologia de aditivos para combustíveis e lubrificantes em Suzhou, China e Tsukuba, Japão, que fornecem aos clientes da Afton serviços técnicos avançados, incluindo mistura de amostras, análise física e química e testes de desempenho.

O investimento contínuo nas instalações de fabricação e centros de tecnologia na região ressalta o compromisso da Afton em fornecer maior suporte aos clientes para o rápido crescimento dos negócios de GPA na região Ásia-Pacífico.

