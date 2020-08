Comunicado do Business Wire :Andersen Global

As firmas latino-americanas associadas da Andersen Global vão agora operar sob a marca "Andersen", reforçando a posição da organização como ponto de contato único para serviços tributários e jurídicos globalmente. O anúncio chega menos de dois meses após a adoção da marca Andersen pelas firmas europeias associadas da Andersen Global.

As firmas associadas da Andersen Global no Brasil, Equador, Guatemala, México e Uruguai, que operavam anteriormente sob as marcas "Andersen Tax" e "Andersen Tax & Legal", agora apresentarão a Andersen como sua marca, juntamente com as novas firmas associadas MODO Law e GSRC na Argentina, que se tornaram firmas associadas da organização mais cedo neste ano.

A Andersen Global continua a ver a expansão de sua marca na América Latina e sua recém-estabelecida plataforma no Caribe como altas prioridades. Na América Latina, a organização global também tem presença no Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Peru através de suas firmas colaboradoras e acrescentou firmas colaboradoras em onze países no Caribe e região ao longo dos últimos seis meses.

"Nossa expansão é voltada ao serviço ao cliente e nosso objetivo não é ser a maior firma, mas nosso foco trata de nosso compromisso em construir uma firma onde os clientes recebem os melhores serviços tributários e jurídicos da categoria de forma contínua em todo o mundo", disse Mark Vorsatz, diretor executivo da Andersen e presidente da Andersen Global. "Nossa organização é dedicada não apenas aos nossos clientes, mas também no investimento em nosso pessoal e na próxima geração. Todos compartilhamos dos mesmos valores e visão, independentemente de fronteiras, e nada mais adequado do que fazer com que isso se reflita também em nosso nome".

A jornada da organização começou em 2002, quando 23 ex-sócios da Arthur Andersen criaram a empresa somente tributária WTAS. Em 2014, a firma associada dos EUA passou a adotar a marca "Andersen Tax" e, mais recentemente, mudou para a marca Andersen em 2019. A organização global cresceu exponencialmente desde o estabelecimento da Andersen Global (anteriormente WTAS Global) ao fundar nos EUA a firma associada Andersen Tax LLC em 2013. Após lançar sua plataforma global na Europa, a Andersen Global debutou na América Latina em 2015. Desde então a região expandiu para mais de 34 locais, quase 1.000 profissionais tributários e jurídicos e mais de 90 sócios hoje.

Leonardo Mesquita, diretor administrativo regional para a América Latina, acrescentou "A fundação de nossa organização está baseada em nossa visão comum para permanecer independente e fornecer serviços sinergéticos contínuos globalmente aos nossos clientes. Estamos ansiosos por ter uma marca que reflita o que já sabemos: somos uma única empresa."

No decorrer do próximo ano, as firmas associadas globalmente continuarão a adotar a marca Andersen, enquanto a Andersen Global continuará seus esforços de expansão em mercados críticos, como Caribe, América Latina, África e Oriente Médio.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 191 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

