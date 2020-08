O exército israelense relatou nesta quarta-feira um "incidente de segurança" no norte do país, na fronteira com o Líbano, e pediu à população local que se prepare para "encontrar um refúgio".

"Um incidente de segurança está ocorrendo no setor de Manara, perto da linha azul", a fronteira de fato entre Israel e o Líbano, informou o exército israelense em uma breve mensagem enviada à mídia, especificando que "algumas estradas foram bloqueadas.

"O exército também pediu aos habitantes de cinco cidades israelenses na fronteira com o Líbano que "abandonem qualquer atividade externa" e "voltem para casa" e "preparem-se para encontrar abrigo imediatamente, se necessário".

Os militares não forneceram mais detalhes sobre a natureza deste incidente, que ocorreu depois que o Hezbollah anunciou neste fim de semana a derrubada de um drone israelense que cruzou a fronteira com o Líbano.

Israel, tecnicamente em estado de guerra com o Líbano, declarou no final de julho que havia abortado uma tentativa de combatentes do Hezbollah de cruzar a fronteira.

O movimento xiita, no entanto, negou qualquer envolvimento no incidente, que se seguiu a um alegado ataque com mísseis israelenses a posições do exército sírio e seus aliados ao sul de Damasco.

Em setembro de 2019, o Hezbollah prometeu abater todos os drones israelenses que sobrevoassem o Líbano, depois que dois desses dispositivos carregados de explosivos tiveram como alvo um reduto do Hezbollah ao sul de Beirute.

Essas tensões sobre os drones foram consideradas uma das causas das trocas de tiros na fronteira entre os dois países.