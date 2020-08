Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

Hoje, a Patient Safety Movement Foundation anunciou que ícone pop global indicado ao Grammy e a vocalista da Go-Gos, Belinda Carlisle, se apresentará no evento virtual Unite For Safe Care da Fundação. O evento estará disponível a nível global no dia 17 de setembro às 17h, horário de verão da costa leste dos EUA.

"A COVID-19 expôs as lacunas de segurança em nosso sistema de saúde que já causam 200.000 mortes por ano. Garantir melhores resultados para os pacientes e profissionais de saúde não poderia ser mais importante do que está sendo em 2020", disse Carlisle. "O evento virtual 'Unite For Safe Care' da Patient Safety Movement Foundation está colocando um foco importante na crise e estou orgulhoso de estar envolvido."

Unite For Safe Care é um evento virtual de três horas que conecta pacientes, profissionais de saúde, legisladores, celebridades e cidadãos globais para aprender como a segurança de pacientes e profissionais de saúde pode ser aprimorada. Este evento incluirá memoriais e homenagens a entes queridos que não estão conosco devido a danos médicos e uma solenidade para os pacientes que sobreviveram a danos médicos. O programa reconhecerá os trabalhadores da linha de frente que estão envolvidos em tornar a assistência médica segura.

Em junho, a Patient Safety Movement Foundation anunciou a ampla campanha para chamar a atenção para melhorias em todo o sistema que garantirão melhores resultados para os profissionais de saúde e a segurança do paciente, chamados #uniteforsafecare. O evento também contará com a participação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (American Society of Anesthesiologists, ASA), do The Leapfrog Group e da Sociedade Internacional para a Qualidade em Cuidados de Saúde (International Society for Quality in Health Care, ISQua) na convocação conjunta da agenda de programação.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem desnecessariamente em hospitais dos Estados Unidos a cada ano. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos cuja missão é eliminar as mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A PSMF reúne de modo único pacientes e defensores de pacientes, provedores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governo, empregadores e pagadores privados sob uma mesma causa. Desde as nossas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) e Compromisso de Dados Abertos (Open Data Pledge) da indústria até a nossa Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente (World Patient Safety, Science & Technology Summit) e mais, a PSMF não deixará de lutar até que alcancemos zero mortes evitáveis.

Sobre Belinda Carlisle e a segurança do paciente

Além de seu ativismo pelos direitos LGBT e dos animais, Belinda Carlisle tem defendido a segurança do paciente e melhores resultados para os pacientes ao longo de sua carreira. Em 2019, ela foi a atração principal da 7ª Cúpula Mundial Anual de Segurança, Ciência e Tecnologia do Paciente.

