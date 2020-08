Petróleo bate recorde de cinco meses por tempestades no golfo do México

Os preços do petróleo fecharam nesta terça-feira em seu nível mais alto desde o início de março, devido à chegada do furacão Laura, que interrompe as atividades petrolíferas no Golfo do México.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro ganhou 73 centavos, a 45,86 dólares (+ 1,6%).

Em Nova York, o barril americano de WTI para entrega em outubro também subiu 73 centavos, para US $ 43,35 (+ 1,7%).

O National Hurricane Center (NHC), com sede em Miami, anunciou durante o dia que a tempestade Laura se tornou um furacão e que se fortalecerá ainda mais à medida que se aproximar da costa do sudoeste da Louisiana e parte do Texas na quarta-feira.

A costa dos EUA já estava sob a ameaça do Storm Marco.

Ambos os fenômenos meteorológicos causaram a suspensão de cerca de 84% da produção de petróleo no Golfo do México, depois que várias empresas do setor evacuaram 299 plataformas naquela área, segundo dados da agência norte-americana BSEE.

Para Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, o fechamento de refinarias na costa pode ser "um problema maior".