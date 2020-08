Trump tem avanço na aprovação, mas segue atrás de Biden nas pesquisas, diz site

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem índice de aprovação de 41,6% e desaprovação de 54,7%, mostra levantamento do site FiveThirtyEight, que compila sondagens conduzidas por diferentes institutos. Pela metodologia, a aprovação do republicano apresenta leve tendência de alta desde o final de julho, quando atingiu a mínima de 40,2%.



A melhora, contudo, não se reflete no modelo de previsão estatística para as eleições de novembro, elaborado pelo mesmo site.



Nesse sistema, que leva em conta pesquisas de intenção de voto, o candidato democrata à presidência, Joe Biden, aparece com 73% de chances de vencer o pleito, frente a 27% do presidente. Na semana passada, Biden tinha 71% de possibilidade.