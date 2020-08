Comunicado do Business Wire :WorldRemit

A WorldRemit, empresa global de pagamentos internacionais digitais, anunciou hoje que entrou em um acordo para adquirir a Sendwave, empresa de remessas por aplicativo de rápido crescimento, em uma transação que envolve pagamento em dinheiro e ações, e deve ser fechada no quarto trimestre de 2020, sujeita ao licenciamento e a aprovações regulatórias.

Fundada em 2014, a Sendwave desenvolveu um serviço de remessas digitais de destaque e rápido crescimento para a África Oriental e a África Ocidental, e adicionou neste trimestre Bangladesh, seu primeiro mercado asiático para recebimentos. A Sendwave continuará operando de modo independente e mantendo seus aplicativos móveis, marca, equipe de gestão, funcionários e importantes parceiros.

"A WorldRemit e a Sendwave têm um propósito em comum: possibilitar que os clientes enviem ajuda financeira de forma fácil e acessível a familiares, amigos e empresas em outros países", declarou Breon Corcoran, diretor executivo da WorldRemit. "A WorldRemit possui uma das redes mais amplas e acessíveis para transferir dinheiro mundialmente. Combiná-la com a Sendwave - que oferece pagamentos totalmente digitais, instantâneos e com baixo ou nenhum custo da América do Norte e Europa para Gana, Nigéria, Senegal e África Oriental - supre as necessidades dos clientes por pagamentos digitais rápidos e seguros, especialmente considerando as atuais restrições de viagens e instabilidade econômica."

"Nossos usuários enviam dinheiro para que seus entes queridos possam arcar com suas necessidades, como serviços públicos, assistência à saúde e despesas escolares. Fazer uma transferência pela Sendwave é fácil como enviar uma mensagem de texto; uma preocupação a menos para as tão esforçadas e generosas comunidades da diáspora às quais servimos", afirmou Will Fogel, diretor executivo da Sendwave. "Mal podemos esperar para combinarmos o amplo alcance da WorldRemit com nossa receita para o sucesso em regiões como Quênia, Gana e Nigéria. Juntos, podemos oferecer um serviço ainda melhor a usuários atuais e futuros."

Nos últimos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2020, a WorldRemit e a Sendwave enviaram aproximadamente US$ 7,5 bilhões em transferências, gerando cerca de US$ 280 milhões em receita. Isso representa um crescimento anual superior a 50% no exercício encerrado em junho de 2020 relativo a receitas históricas combinadas. De uma perspectiva pro forma, a empresa combinada terá mais de 100 licenças de envio, o que incluirá todos os estados dos Estados Unidos, e uma rede que abrange mais de 50 países para envio e 150 países para recebimento, além de quase oito mil corredores de pagamento, uma extensa presença que atende a um mercado grande, porém fragmentado, de US$ 715 bilhões em remessas e o qual o Banco Mundial estima que crescerá 10% ao ano em taxa de crescimento anual composta (CAGR).

Sobre a WorldRemit

A WorldRemit foi fundada em 2010 e atende a mais de quatro milhões de clientes. Graças a nossos serviços digitais, nossos clientes podem fazer envios em 90 moedas para 150 países em quase oito mil corredores de pagamento. Os beneficiários contam com uma das maiores variedades de opções de retirada de dinheiro, o que inclui depósito bancário, dinheiro móvel e retirada em espécie. Estão entre nossos investidores Accel, TCV e Leapfrog. A Accel e a TCV são antigos investidores em marcas bem conhecidas, entre elas, AirBnB, Facebook, Spotify e Expedia.

Sobre a Sendwave

A Sendwave foi fundada por Drew Durbin e Lincoln Quirk com a missão de tornar o envio internacional de dinheiro tão fácil como enviar uma mensagem de texto. Após a concretização da transação, os fundadores da Sendwave continuarão trabalhando de modo independente em projetos que ofereçam acesso a serviços financeiros na África.

