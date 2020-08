Comunicado do Business Wire :Professional Datasolutions, Inc.

A PDI (www.pdisoftware.com), líder em soluções globais para os mercados de varejo de conveniência e atacado de petróleo, divulgou hoje os resultados de seu 2020 C-Store Shopper Report, fornecendo insights sobre como os hábitos do consumidor estão mudando com os clientes da c-store em meio a uma pandemia global.

As descobertas fornecem uma perspectiva global de 450 varejistas de conveniência em vários países, incluindo respostas de 2.500 consumidores norte-americanos e 150 tomadores de decisão que trabalham para varejistas, mercearias e marcas de CPG.

As principais conclusões da pesquisa incluem:

-- Nos EUA e fora dos EUA, os varejistas de conveniência colocaram a retenção de clientes no topo de sua lista de necessidades de negócios atuais (EUA 16%, fora dos EUA 18%).

-- Os varejistas estão aumentando o foco na experiência do cliente como meio de aumentar a receita. Nos EUA (66%) e fora dos EUA (74%), varejistas de lojas de conveniência afirmam que planejam melhorar a experiência do cliente depois que a pandemia diminuir.

-- Mais membros de programas de fidelidade da c-store (40%) disseram que atualmente usam seu aplicativo móvel para rastrear e resgatar prêmios do que todos os membros do programa de fidelidade (37%).

"Programas de fidelidade eficazes utilizam dados para mudar o comportamento do consumidor de forma lucrativa. Devido à pandemia e outras forças do mercado, os hábitos do consumidor mudaram, e os dados dos programas de fidelidade são mais críticos do que nunca para se manter à frente e se adaptar às tendências de consumo em evolução", disse Brandon Logsdon, presidente e gerente geral, Marketing Cloud and Fuel Pricing Solutions, PDI.

A COVID-19 também criou um impacto significativo na forma como os consumidores pagam agora e provavelmente no futuro próximo. Quase três em cada dez varejistas de conveniência nos EUA e fora dos EUA experimentaram mudanças nas tendências de compra e pagamento, como aumento do pagamento sem contato e móvel, bem como coleta na calçada ou entrega em domicílio.

Sobre a PDI

A Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajuda os varejistas de conveniência e os atacadistas de petróleo a prosperar por meio da transformação digital e do software corporativo, que lhes permite aumentar a receita, otimizar as operações e unificar seus negócios em toda a cadeia de valor. Mais de 1.500 clientes em mais de 200.000 locais em todo o mundo contam com nossas principais soluções de nuvem de ERP, logística, preços de combustível e marketing para fornecer insights que aumentam o volume, a margem e a fidelidade do cliente. A PDI possui e opera o programa de fidelidade Fuel Rewards®, que é consistentemente classificado como um programa de economia de combustível com melhor desempenho ano após ano. Por mais de 35 anos, nosso abrangente conjunto de soluções e conhecimentos incomparáveis têm ajudado clientes de qualquer tamanho a reimaginar sua empresa e oferecer experiências excepcionais ao cliente. Para mais informações sobre a PDI, visite www.pdisoftware.com.

