EUA: furacão Laura reduz produção de petróleo offshore no Golfo do México em 84%

A passagem do furacão Laura cortou a produção de petróleo offshore no Golfo do México em 84%, ou 1,6 milhão de barris por dia, de acordo com o Escritório de Segurança e Implantação Ambiental do Estados Unidos. Ontem, o nível desse corte estava em 82%. Já a produção de gás natural offshore na região foi reduzida em 61% (de 57% na segunda-feira).



A produção no Golfo do México é geralmente reduzida na passagem de tempestades tropicais ou furacões. Companhias do setor retiram funcionários não essenciais, para evitar feridos. Mas a produção na maioria das vezes reage rápido, assim que o quadro é normalizado, para que as empresas consigam cumprir compromissos contratuais.



Fonte: Dow Jones Newswires.