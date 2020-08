A Turquia afirmou nesta terça-feira que está disposta a conversar com a Grécia sobre as crescentes tensões sobre a exploração de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental, sem pré-condições.

"Estamos prontos para abrir negociações para um acordo justo, mas sem pré-condições. Não pode haver pré-condições por parte da Grécia", explicou o chanceler turco após uma entrevista com seu homólogo alemão, Heiko Maas.