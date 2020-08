Estádios na Bélgica terão retorno gradual de torcedores a partir de setembro

Os torcedores dos clubes da liga de futebol belga poderão retornar aos estádios progressivamente a partir de setembro, informou a Liga Profissional da Bélgica nesta terça-feira.

Dependendo da capacidade de cada estádio, entre 400 e 5.000 torcedores poderão retornar às instalações.

"Estamos convencidos de que nossos clubes e seus torcedores farão tudo o que puderem para que o retorno aos estádios seja o mais seguro possível", disse o gerente geral da Pro League, Pierre François, em um comunicado.

No texto, a Pro League explica que um "diálogo estrutural" com os diferentes poderes políticos permitiu que este detalhado protocolo fosse executado com sucesso.

"Esta colaboração construtiva torna possível o retorno potencial de pelo menos 400 torcedores para os jogos em casa de seu clube a partir de setembro", disse o ministro do Interior, Pieter De Crem, à RTL Bélgica.

De acordo com a RTL, até 5 mil torcedores poderão ser autorizados a assistir aos jogos nos estádios mais importantes do país. Procurada pela AFP, a Pro League não confirmou este ponto até o momento.

O primeiro jogo com público ocorrerá, em princípio, no dia 11 de setembro.

O campeonato teve início no dia 8 de agosto e as três primeiras rodadas da temporada 2020-2021 já foram disputadas.

Na primavera (europeia) passada, a liga belga, juntamente com a holandesa, foi uma das primeiras na Europa a encerrar antecipadamente a temporada 2019-2020 devido à pandemia.

A Bélgica é um dos países europeus mais afetados pela pandemia do coronavírus, que causou quase 10.000 mortes em uma população de 11,5 milhões de habitantes.