RDC anuncia fim da epidemia de sarampo que matou 7.000 crianças em 25 meses

O ministro da Saúde anunciou nesta terça-feira em Kinshasa o fim de uma severa epidemia de sarampo que matou 7.000 crianças com menos de cinco anos na República Democrática do Congo (RDC) em dois anos.

"Há um mês podemos afirmar que esta epidemia foi eliminada em todo nosso território (...) Podemos dizer que o sarampo não existe mais na RDC", declarou o ministro Eteni Longondo em uma entrevista coletiva.

"A epidemia avançava sigilosa, mas era a mais sangrenta. Levou 7.000 de nossas crianças", disse Eteni.

O ministro afirmou que a vacinação das crianças deve prosseguir para evitar novos focos.

Os primeiros casos de sarampo foram registrados em julho de 2018. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que havia contabilizado "mais de 335.413 casos suspeitos e 6.362 mortes".

Os habitantes da RDC também lutam atualmente contra o novo coronavírus, que provocou 251 mortes e infectou quase 10.000 pessoas, o cólera e um foco de ebola, que desde junho matou ao menos 43 pessoas no noroeste do país, de acordo com dados oficiais.