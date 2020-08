Comunicado do Business Wire :Thales

As empresas agora podem reduzir o risco cibernético e proteger suas iniciativas de transformação digital em novos mercados, incluindo Blockchain, Cloud, DevOps, IoT e Code Signing, enquanto a Thales revela uma expansão de seu ecossistema de proteção de dados para mais de 300 parceiros de tecnologia.

Por meio dessas integrações de tecnologia expandidas, que agora incluem mais de 500 produtos e serviços de TI, a Thales permite que mais empresas integrem a sua criptografia de dados, módulos de segurança de hardware, gerenciamento de chaves e tecnologias de gerenciamento de acesso com sua infraestrutura de TI e serviços em nuvem existentes para proteger aplicativos, dados e identidades. Isso capacitará empresas a implementar a proteção centralizada de dados e controles de gerenciamento de acesso por toda a jornada do cliente.

"O uso da nuvem e da transformação digital é agora a pedra angular de qualquer empresa moderna", afirma Sebastien Cano, vice-presidente sênior de Atividades de Licenciamento e Proteção em Nuvem da Thales. "Porém, de forma vital, aqueles que realmente lideram o caminho fazem isso integrando a segurança pelo projeto em seus processos desde o início. Ao integrar nossos produtos e serviços de proteção de dados com centenas de parceiros de tecnologia, podemos garantir que os clientes e seus dados confidenciais fiquem protegidos durante toda a jornada de transformação e permaneçam na vanguarda de seus setores".

Protegendo o Blockchain

A Thales colabora com empresas líderes, que promovem a adoção da tecnologia Blockchain ao integrar os módulos de segurança de hardware (HSM) da Luna Network como a raiz de confiança para proteger transações com base em blockchain. Recentemente, a Thales integrou o seu HSM da Luna Network com o CLS Group - um processador de criptografia dedicado concebido especificamente para a proteção do ciclo de vida da chave criptográfica - e Hyperledger - um esforço colaborativo de código aberto multiprojeto hospedado pela Linux Foundation e criado para promover tecnologias blockchain na indústria.

Habilitação da transformação de nuvem segura

Hoje, as empresas utilizam em média 29 serviços de nuvem para as suas necessidades de colaboração, computação, gerenciamento de relacionamento com o cliente e armazenamento. A Thales ajuda as empresas a garantir a mudança para a nuvem com soluções de gerenciamento de chaves e acesso à nuvem, que se integram às plataformas e serviços de nuvem mais amplamente usados, incluindo o AWS, Azure, Box, Office365 e Slack.

O SafeNet Trusted Access da Thales permite que as empresas modernizem seus esquemas de TI e gerenciamento de identidade e acesso (IAM), como parte de suas iniciativas de transformação da nuvem. Por exemplo, as integrações com fornecedores de IGA, como a SailPoint, permitem uma governança segura de identidade e fluxos de trabalho de gerenciamento de identidade; a segurança para usuários privilegiados é alcançada através da proteção de soluções PAM, como BeyondTrust, no ponto de acesso; e a autenticação contínua e o controle de acesso são habilitados através do trabalho com a solução CASB da CipherCloud.

Proteção de ambientes de TI híbridos

Enquanto as empresas adotam rapidamente os serviços de nuvem e passam a infraestrutura para a nuvem, a maioria mantém ambientes de TI híbridos. Um dos principais desafios que eles enfrentam ao fazer isso é estabelecer uma ponte entre os esquemas IAM modernos e em nuvem. Para esse fim, a integração do SafeNet Trusted Access com o F5 BIG IP possibilita que as empresas implementem SSO inteligente para serviços de nuvem enquanto protegem aplicativos legados no local.

"Dados e aplicativos estão se tornando rapidamente a força vital de qualquer empresa, não importa o setor", afirmou John Morgan, vice-presidente e gerente geral na F5. "Para que qualquer cliente realmente tire proveito dessa transformação digital, os aplicativos e seus dados intrínsecos devem estar seguros. Ao ingressar no ecossistema de parceiros da Thales, continuamos nossa longa história de colaboração para ajudar os clientes a alcançar resultados de negócios positivos por meio de uma transformação digital segura".

Habilitação da confiança para DevOps

Os certificados digitais desempenham um papel integral nos fluxos de trabalho DevOps ao proteger a autenticação entre usuários, dispositivos e aplicativos. As identidades e certificados seguros estabelecem a confiança na infraestrutura, pipeline, código e contêineres de empresas. A Thales expandiu seus parceiros de tecnologia DevOps para incluir a Red Hat, HashiCorp, Kubernetes, VMWare Tanzu, Docker e Google para o DevOps seguro e permitir que os clientes percebam os benefícios da automação, escala e aplicativos nativos em nuvem e da transformação digital.

Proteção das identidades e os dados na IoT

Para proteger, gerenciar e autenticar as bilhões de identidades que serão criadas com a Internet das Coisas, a Thales recentemente expandiu as integrações para suas soluções de HSMs, criptografia de dados e gerenciamento de chaves com fornecedores com liderança em soluções de segurança de IoT, como a Cisco, Microsoft, DigiCert, Sectigo, GlobalSign, KeyFactor e Venafi para ajudar as empresas a proteger as bilhões de identidades que serão criadas nos próximos anos.

A assinatura de código se torna um serviço essencial para as empresas

A assinatura de código surgiu como um componente essencial para a realização de negócios para praticamente qualquer empresa que distribui código para clientes e parceiros. A assinatura de código verifica quem é o editor de um conjunto específico de código e atesta que ele não foi modificado desde que foi assinado. Os certificados entregues com o software que foi assinado são uma forma fundamental para os usuários determinarem se o software se origina de uma fonte legítima antes da instalação. Atualmente, muitos mercados de software, incluindo lojas de aplicativos móveis, exigem que o código seja compatível com requisitos específicos de assinatura digital.

Um desses mandatos é que os candidatos gerem e armazenem a sua chave privada usando uma solução de hardware certificada para FIPS 140-2 Nível 2. Este pode ser um módulo de segurança de hardware (HSM) que protege a identidade, seja o servidor, servidor de virtualização ou o usuário. Os HSMs da Thales levam a segurança um passo à frente ao armazenar o material de assinatura em um dispositivo de hardware, garantindo assim a autenticidade e integridade de um arquivo de código. Os parceiros de assinatura de código da Thales incluem a Adobe, DigiCert, Garantir GlobalSign, Keyfactor, Microsoft e Venafi.

-0- *T Sobre a Thales Thales (Euronext Paris: HO) é um líder global em tecnologia que está construindo o futuro do mundo, hoje. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos aos seus clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou vendas de EUR19 bilhões em 2019 (em uma análise pró-forma incluindo a Gemalto durante 12 meses). A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e segurança cibernética - tecnologias que apoiam negócios, organizações e governos em seus momentos decisivos. *T

