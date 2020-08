Comunicado do Business Wire :TransPod

TransPod, a startup que está construindo o sistema hyperloop líder mundial (o sistema TransPod) para disromper e redefinir o transporte comercial, anunciou hoje que assinou um memorando de entendimento (MOU) com o governo de Alberta, no Canadá, para apoiar o desenvolvimento de transporte seguro e de alta velocidade em Alberta, com base no veículo TransPod de 1000 km/h.O MOU facilita o processo de atração de investimentos privados para a província, a fim de construir um projeto de infraestrutura de bilhões de dólares. O projeto é estimado para criar até 38.000 empregos ao longo de 10 anos, diversificar a economia de Alberta, melhorar o movimento eficiente de pessoas e bens bem como reduzir as emissões de carbono de Alberta em até 300.000 toneladas por ano.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200825005003/pt/

The Government of Alberta in Canada supports the development of TransPod's 1000 km/h hyperloop transportation system to connect the cities of Edmonton and Calgary. (Photo: Business Wire)

O MOU verá o Transporte de Alberta:

-- Apoiar a TransPod na realização de estudos adicionais sobre a viabilidade de desenvolver sua tecnologia em Alberta

-- Compartilhar dados de transporte disponíveis, conforme apropriado, que possam ajudar a TransPod a avaliar a viabilidade de sua tecnologia

-- Trabalhar com os funcionários da TransPod para identificar um terreno adequado que possa acomodar com segurança uma pista de teste

-- Participar de discussões com potenciais grandes investidores institucionais, quando adequado

Nenhum compromisso financeiro ou endosso foi feito pela Alberta Transportation em relação ao projeto TransPod.

As fases do projeto Alberta TransPod são as seguintes:

-- Curto prazo: estudo de viabilidade (2020-2022)

-- Curto prazo: fase de pesquisa e desenvolvimento (2020-2024)

-- Médio prazo: construção de pista de teste e testes de alta velocidade (2022-2027)

-- Longo prazo: construção de uma linha interurbana completa entre Edmonton e Calgary (com início em 2025)

"O governo de Alberta está apoiando novas e animadoras oportunidades de criação de empregos e inovação", disse Ric McIver, Ministro de Transportes de Alberta. "Ao apoiar o estudo de viabilidade da TransPod, a Alberta Transportation fornecerá informações importantes que contribuam para a pesquisa, desenvolvimento, teste e construção de uma linha TransPod completa entre as cidades entre Edmonton e Calgary. Esperamos ver este trabalho colocar Alberta na vanguarda do movimento de mercadorias e pessoas."

O sistema TransPodestá sendo desenvolvido para transportar passageiros e cargas entre cidades a mais de 1000 km/h. Sem combustível fóssil e totalmente elétrico, é uma nova geração de transporte terrestre de ultra-alta velocidade, sendo desenvolvida para construção em todo o mundo. Ele é construído em um design exclusivo e inovador que alavanca a engenharia aeroespacial e apoiado por uma rede global de parcerias de engenharia. A velocidade máxima do veículo TransPod é mais rápida do que um jato e viaja ao nível do solo em uma guia protegida imune ao clima. Com a conveniência de um metrô que sai a cada poucos minutos, o TransPod irá evitar desvios de voos de companhias aéreas, viajar mais rápido que um jato e três vezes mais rápido que um trem de alta velocidade.

O design inovador e econômico do veículo TransPod é um novo salto ao transporte que é limpo, seguro, econômico e confortável. A empresa está desenvolvendo esta tecnologia com altos padrões de segurança em cooperação com os comitês de transporte da União Europeia e dos EUA.

"A mentalidade de liderança de Alberta e a parceria com a TransPod a colocam firmemente na vanguarda da inovação em transporte", disse Sebastien Gendron, cofundador e diretor executivo da TransPod. "Por meio deste contrato estratégico que garante o futuro econômico da província, sem ter que comprometer nenhum dinheiro do contribuinte, o Governo de Alberta está investindo na melhoria do crescimento e da qualidade de vida na região."

"A tecnologia da corrida espacial levou a enormes desdobramentos em todo o mundo, e nossa visão para a TransPod é posicionar o Canadá em um nível semelhante de liderança", disse Ryan Janzen, co-fundador e diretor de tecnologia da TransPod. "O transporte futuro vem de inovações revolucionárias - e é exatamente isto que estamos fazendo."

O sistema TransPod está sendo examinado por governos e organizações para vários projetos em todo o mundo, sendo que a empresa está atualmente na fase de projeto e desenvolvimento de uma instalação de teste na França. O veículo TransPod também será apresentado em um demonstrador que será exibido no Canadá e na França, para revelar novos avanços que fazem parte do sistema TransPod de 1000 km/h.

Para mais informação:

Proposta de Projeto TransPod ao Governo de Alberta

Sobre a TransPod Inc.

O objetivo da TransPod é interromper e redefinir o transporte comercial entre as principais cidades em mercados desenvolvidos e emergentes. A startup foi fundada em 2015 para construir o sistema hyperloop líder mundial (the TransPod System) para conectar pessoas, cidades e empresas com transporte de alta velocidade acessível e ambientalmente sustentável. A TransPod Inc. está sediada em Toronto, Canadá.

Para mais informação, acesse https://transpod.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200825005003/pt/

Dianna Lai Read Diretor de Comunicações TransPod Inc. dianna.lai@transpod.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.