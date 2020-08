Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics tem o prazer de anunciar a adição de recursos de inteligência artificial (IA) às soluções CreditEdge e RiskCalc. Estas plataformas incorporam agora a ferramenta Credit Sentiment Score? da Moody's Analytics, bem como uma fonte adicional, AI-News. Estas ferramentas usam processamento de linguagem natural e análise de texto de mídia de notícias para ajudar os clientes a filtrar o ruído do mercado e encontrar notícias relevantes de crédito sobre empresas públicas e privadas em seus portfólios.

Com o uso destes recursos alimentados por IA, os clientes podem identificar notícias relevantes para o risco de crédito de uma empresa - por exemplo, contendo notícias sobre inadimplências, falências, reestruturação de dívidas, ações judiciais e dificuldades financeiras em potencial - e pontuá-las com base na percepção de seu conteúdo referente a tal empresa. Juntos, estes recursos complementam as capacidades quantitativas de modelagem de risco de crédito das soluções RiskCalc e CreditEdge e fornecem aos gerentes de portfólio e de risco um alerta mais precoce sobre a deterioração do crédito.

"Nossos clientes desejam ter o máximo de informações em tempo real possível para tomar decisões de negócios com informação e gerenciar seus portfólios de modo mais eficaz, especialmente em ambientes de crédito deteriorados", disse Nihil Patel, Diretor Geral da Moody's Analytics. "Ao descobrir associações diretas e indiretas entre eventos e empresas, estes novos recursos baseados em IA fornecem percepções que antes eram difíceis e demorados de se obter em um só local."

A solução CreditEdge fornece um modelo padrão de probabilidade quantitativa de ponta para medir o risco de crédito de portfólios de empresas listadas e soberanas. Ela combina o modelo EDF? (Frequência de Inadimplência Esperada) da Moody's Analytics, que quantifica a probabilidade de uma empresa entrar em inadimplência nos próximos 12 meses, com análises de líderes do setor para fornecer um alerta antecipado sobre as exposições. A solução RiskCalc oferece uma abordagem robusta para avaliar o risco de crédito de empresas privadas. Ele gera uma probabilidade prospectiva de inadimplência ou cálculo de EDF, perda em caso de inadimplência e medidas de crédito de perda esperada.

