Alemanha tem déficit público de 3,2% no primeiro semestre

A Alemanha registrou um déficit público de 51,6 bilhões de euros (60,97 bilhões de dólares) no primeiro semestre de 2020 e o PIB caiu 9,7% no segundo trimestre devido à crise do coronavírus, anunciou o instituto de estatísticas Destatis.

O déficit público representa 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) alemão e supera o limite europeu, suspenso em março, que fixa em 3% o déficit máximo para as contas públicas dos países membros da União Europeia (UE).

Antes do início da crise, no final de 2019, a Alemanha tinha um excedente de 2,7% nas contas públicas, o que gerava críticas entre os sócios europeus.

Além disso, o Destatis reavaliou o retrocesso do PIB no segundo trimestre, que inicialmente tinha estimativa de -10,1%.

Em ritmo anual, o PIB alemão desabou 11,3%, afetado pela pandemia.

O governo alemão anunciou em março um aumento extraordinário do gasto público para frear a recessão e pediu 218,5 bilhões de euros (257 bilhões de dólares) em empréstimos para conter os efeitos da pandemia.

Quase todos os setores foram afetados pela recessão que provocou a "queda mais expressiva do PIB desde o início do cálculo deste tipo de estatísticas em 1970", indicou o Destatis.

O consumo privado caiu 10,9% entre abril e junho, enquanto as exportações, fundamentais para a economia alemã, registraram queda de mais de 20%, o que representa um retrocesso mais expressivo que durante a crise financeira de 2008-2009.